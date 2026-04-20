Aprueban el ‘Día Nacional del Xoloitzcuintle’ en México; ¿Qué significa y cuándo se celebra?

México está a punto de sumar una nueva fecha conmemorativa que celebra a uno de sus símbolos más antiguos y representativos, el xoloitzcuintle, un perrito histórico. La Cámara de Diputados ya dió luz verde a la iniciativa, que busca reconocer el valor cultural e histórico de esta emblemática raza mexicana.

Así que te contamos todos los detalles sobre este nuevo día y lo que representa para el país una fecha como esta, para celebrar al perrito legendario que ha sido un guardián para todos los mexicanos desde tiempos ancestrales.

¿Cuándo será el Día Nacional del Xoloitzcuintle?

De acuerdo con lo aprobado, el Día Nacional del Xoloitzcuintle se celebrará cada 27 de octubre.

La fecha no es casual, ya que coincide con una de las jornadas del Día de Muertos dedicada a los animales, reforzando el vínculo simbólico de esta especie con las tradiciones mexicanas.

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¿Cómo fue que se aprobó este Día Nacional del Xoloitzcuintle?

La Cámara de Diputados avaló la creación de esta nueva efeméride con 433 votos a favor, sin votos en contra y algunas abstenciones, por lo que ahora la propuesta fue enviada al Senado para su análisis final. El objetivo es reconocer oficialmente al xoloitzcuintle como parte fundamental de la identidad nacional.

El xoloitzcuintle no es cualquier perro, es una raza originaria de México con miles de años de historia. Legisladores destacaron que representa:

La identidad cultural del país

La cosmovisión de las culturas prehispánicas

Un símbolo presente en los hogares mexicanos

Incluso, en la tradición, se creía que estos perros acompañaban a las almas en su camino al más allá.

Mx - Día Nacional del Xoloitzcuintle en México / picture alliance Ampliar

¿Qué dice la ley más allá de este legendario e icónico animalito?

Esta iniciativa también busca reforzar la conservación de una especie que en algún momento estuvo en riesgo. El reconocimiento oficial podría impulsar su preservación, visibilidad y valoración cultural, especialmente entre nuevas generaciones.

En otras palabras, no solo es un “día más” en el calendario, es un intento por mantener viva una parte importante de la historia de México.