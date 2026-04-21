CDMX se consolida como polo de inversión en México

El secretario de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, quien resaltó que las obras que se realizan rumbo al Mundial 2026 será de beneficio permanente.

La Ciudad de México se consolida como el principal destino de inversión en el país, con 4 mil 100 millones tan solo para bacheo y repavimentación, afirmó el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, quien resaltó que las obras que se realizan rumbo al Mundial 2026 será de beneficio permanente.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, Juan Pablo de Botton detalló que la Ciudad constituyó su fondo de infraestructura con movilidad, agua y seguridad pública como elementos básicos para la inversión privada que permitió un crecimiento en 2025 del orden del 54.8 y que espera siga haciendo de la capital mexicana un destino de inversión global que ahora tiene la certeza derivada de la Ley de Infraestructura.

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“Vemos interés en muchos sectores, pero principalmente el tema de infraestructura y servicios turísticos, comerciales, culturales, financieros, incluyendo servicios médicos, sectores que tienen mucha potencia y son buenos referentes para la inversión.

Sobre el fondo de movilidad, el secretario detalló que del fondo creado para obras del Mundial 2026, sigue avanzando con la repavimentando el 5% de las vías primarias de la Ciudad lo que implica una carpeta asfáltica nueva, la llegada de 17 trenes ligeros nuevos que serán inaugurados el próximo mes, así como camiones para el nuevo transporte del Centro Histórico, el Centrobús, entre otras iniciativas como la línea 0 que correrá de Chapultepec a CU, inversiones que serán de beneficio permanente, más allá del Mundial.

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En el caso del Metro, reconoció la importancia de la inversión en la mejora continua por lo que se trabaja con recursos de la Federación, son 1500 millones adicionales.

Sobre la ciclovía de Tlalpan, refirió que se busca la baja en emisiones contaminantes, así como la seguridad de peatones y sobre todo el fortalecimiento de Ecobici.

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