Calzada flotante Tlalpan: ¿Cuántos millones se gastó el Gobierno de Clara Brugada para esta obra para el Mundial 2026?

La construcción de la llamada calzada flotante de Tlalpan, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, ha generado debate no solo por su impacto urbano sino por su costo millonario.

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Con la transformación del #CETRAM Huipulco y el puente peatonal que lo conecta, mejoramos la iluminación, accesibilidad y eficiencia para los traslados diarios de la ciudadanía de manera permanente. pic.twitter.com/gbisHuuTEA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 6, 2026

De acuerdo con datos oficiales derivados de licitaciones y reportes de obra de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), el proyecto tiene un costo aproximado de 659 millones de pesos, más cerca de 29 millones adicionales para supervisión, lo que eleva la inversión total a casi 690 millones de pesos.

¿Qué es la calzada flotante de Tlalpan?

Se trata de un corredor peatonal elevado que se construye sobre la Línea 2 del Metro, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y el espacio público en una de las avenidas más transitadas de la capital.

El proyecto contempla una extensión inicial de 1.5 kilómetros, desde la zona de Tlaxcoaque hasta el Metro Chabacano, con áreas verdes, iluminación y espacios para peatones.

Además, forma parte del paquete de obras que la administración capitalina impulsa para modernizar la ciudad antes del Mundial de Futbol 2026.

¿Por qué ha generado polémica la calzada flotante de Tlalpan?

Aunque el gobierno local asegura que la obra busca recuperar el espacio público y mejorar la movilidad, vecinos y usuarios han señalado afectaciones durante su construcción, principalmente por cierres viales y congestión en Calzada de Tlalpan.

También ha habido cuestionamientos sobre si la inversión es proporcional al beneficio urbano que ofrecerá.

¿Cuándo estará lista la calzada flotante de Tlalpan?

Según los contratos y cronogramas oficiales, la primera etapa debe estar concluida antes de junio de 2026, justo a tiempo para el arranque del Mundial.

La calzada flotante de Tlalpan representa una inversión cercana a los 690 millones de pesos y busca transformar la movilidad en la CDMX.

Pero también se ha convertido en uno de los proyectos más discutidos rumbo al Mundial 2026 por su costo, su impacto y las expectativas que genera.