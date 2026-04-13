Mundial 2026: Canaco CDMX prevé impulso a la economía con derrama millonaria

El presidente de la Canaco en la Ciudad de México Vicente Gutiérrez Camposeco, dijo que se prevé la llegada de más de 1.1 millones de turistas a la Ciudad de México, así como la generación de entre 70 mil y 90 mil empleos durante el evento.

“El Mundial puede marcar un antes y un después para la economía de la Ciudad de México. No estamos hablando solo de futbol; estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo. La derrama será histórica, pero el verdadero reto es que ese beneficio llegue a toda la ciudad: al hotel, al restaurante, al comercio de barrio, al mercado, al transportista y a la empresa familiar que todos los días sostienen la economía local,” señaló.

Según sus estimaciones, el gasto promedio por visitante será de 22 mil 500 pesos, lo que detonará una alta actividad económica, principalmente en sectores como hospedaje, entretenimiento, comercio, alimentos y transporte.

Entre los giros con mayor impacto económico destacan el hospedaje, con más de 10 mil millones de pesos; entretenimiento, con 4 mil 493 millones; comercio al por menor, con 3 mil 915 millones; alimentos y bebidas, con 3 mil 758 millones, y transporte, con 3 mil 600 millones de pesos.

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Retos y oportunidades para el sector empresarial

“El visitante no solo vendrá a ver un partido; vendrá a vivir la ciudad. Y ahí está la gran oportunidad para nuestros comercios, nuestros servicios y nuestros productos. Queremos que el mundo vea que en la Ciudad de México hay calidad, talento y capacidad para competir. El Mundial no puede ser solo una celebración de unos días. Debe ser una plataforma para fortalecer al comercio de la Ciudad de México, generar empleo y construir un legado económico duradero. Si nos preparamos bien, esta será una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar,” señaló.

Vicente Gutiérrez Camposeco, advirtió que, si bien la derrama será histórica, el reto será lograr que los beneficios alcancen a todos los sectores económicos , desde grandes empresas hasta pequeños comercios y negocios familiares.

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Asimismo, subrayó que el éxito económico del Mundial 2026 dependerá del nivel de preparación del sector empresarial, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas, que deberán apostar por la capacitación, la digitalización y el fortalecimiento del consumo local.

La Canaco identificó como áreas clave el impulso a empresas familiares, el fortalecimiento de la competitividad digital y la consolidación del turismo y la hospitalidad en la capital.

Finalmente, el organismo destacó que este evento representa una oportunidad no solo para el crecimiento inmediato, sino para dejar un legado económico duradero en la ciudad.

ahz.