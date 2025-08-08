Día Internacional del gato: 10 curiosidades de los tiernos felinos

El 8 de agosto se ha establecido como el ‘Día internacional del gato’ por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Todo esto con el objetivo de crear conciencia sobre el cuidado y la protección de los gatos.

La Médica Veterinaria Zootecnista de la UNAM, María Fernanda Ávila y Nancy Villar, fundadora y directora de El Gato Vago y Gato Fest, platicaron con Martha Debayle a través de W Radio, todos los detalles sobre los gatos, desde su historia hasta datos poco conocidos, te contamos los secretos de estos pequeños felinos.

Datos curiosos sobre los gatos en el marco del Día Internacional del Gato

Los gatos son pequeños animalitos de compañía que les sacan múltiples sonrisas a sus dueños. Se cree que la domesticación del gato inició entre el año 7500-7000 A.c.

Desde hace miles de años, los gatos han sido un símbolo de elegancia, protección y alegría, y sea verdad o no, lo que sí es cierto es que en su mayoría los gatos ofrecen mucho amor y bondad a sus dueños.

Hay mucha información sobre ellos, así que la veterinaria María Fernanda, presenta 10 datos curiosos sobre los gatos que seguro te volarán la cabeza:

¡Tienen su huella digital en la nariz!: a diferencia de los humanos, los gatos tienen texturas distintas en su naricita Los gatos no saben que existe el sabor dulce: su lengua carece de papilas gustativas sensibles a lo dulce Duermen entre 12 y 16 horas al día: al ser depredadores crepusculares, su biología está diseñada para cazar al amanecer y al anochecer, por lo que ‘ahorran energía’ con estos periodos de descanso Pueden saltar hasta 6 veces su altura: su columna vertebral es extremadamente flexible, lo que les da impulso y control al saltar Ronronean por todo: esta acción representa una función de autorregulación emocional, se dice que es un tipo de “terapia de vibración” natural Tienen más huesos que los humanos: tienen 230 huesos mientras que los humanos tenemos 206 Pueden girar sus orejas 180 grados: al tener 32 músculos en ellas, los hace más flexibles El gato más longevo vivió 38 años: vivió en Texas y se llamaba Creme Puff Tienen un sexto dedito oculto: aunque muchos pueden tener más dedos de lo habitual por mutaciones genéticas, los gatos tienen un dedo extra ubicado en la parte interior de sus patitas delanteras que los ayuda a sostener a sus presas Pueden hacer más de 100 sonidos distintos: su laringe y su sistema de control muscular vocal es más afinada y flexible que la de los perritos, por lo que les permite modular sus tonos y hasta inventar sonidos nuevos para comunicarse con los humanos

Los gatos son unos de los animalitos de compañía más nobles con los que puedes compartir tu vida. Adoptar puede cambiar la vida de quienes lo deseen hacer, generando un vínculo de cercanía con ellos y seguramente, hará más felices tus días con todas sus aventuras.

Día internacional del gato / Kryssia Campos Ampliar

¿Cómo y en dónde adoptar un gatito?

Nancy Villar, activista y creadora de El Gato Vago que es un albergue encargado de rescatar gatitos en situación de calle, ofrece la oportunidad de que las personas puedan ayudar a mejorar la vida el animalito adoptándolos. Por lo que nos platicó cuál es el proceso para realizar esta acción:

Si quieres acudir a la adopción presencial : puedes agendar una cita para visitar sus instalaciones en CDMX a adopciones@elgatovago.org

: puedes agendar una cita para visitar sus instalaciones en CDMX a adopciones@elgatovago.org Si quieres realizar el trámite online: manda correo a guardianfelino@elgatovago.org y seguir el proceso que se te sugiera

Ahora bien, existe un proceso de selección donde se evalúan los perfiles de los posibles adoptantes, así como también demostrar el compromiso para tener un hogar responsable.

Por otro lado, también sugieren acudir al ‘Cat Café Veganos Vegattos’ ubicado en Insurgentes Centro 19, colonia San Rafael en CDMX, donde brindan información acerca de las adopciones o ventas para ayudar al albergue. Asimismo, Nancy invita a todos los interesados a estar pendientes del Gato Fest, un evento con causa donde hay adopciones, bazares y campañas de recolección de insumos para ellos.

Recuerda que un gato es una mascota que te acompañará en todo lo que harás, será agradecido y un ser vivo que no te abandonará por nada del mundo.

