Multa por pasear perro sin correa: CDMX aclara cuánto aumentó esta infracción en 2026

¿Paseas a tu perro sin correa? En 2026 la CDMX sanciona esta falta. Getty Images

Pasear a tu perro sin correa en calles, parques o espacios públicos de la Ciudad de México sí es una falta administrativa y en 2026 puede derivar en multa económica o trabajo comunitario, de acuerdo con la normativa vigente.

La autoridad capitalina recuerda que esta medida no es recaudatoria, sino preventiva, para evitar ataques, accidentes y riesgos tanto para otros ciudadanos como para las propias mascotas.

¿De cuánto es la multa por pasear perro sin correa en la CDMX este 2026?

El Código de Convivencia Ciudadana establece que llevar a un perro sin correa constituye una infracción cívica.

La sanción puede ser:

Multa económica (4,600 pesos) equivalente a varias UMAs vigentes en 2026, conforme a la actualización publicada oficialmente por el INEGI.

equivalente a varias UMAs vigentes en 2026, conforme a la actualización publicada oficialmente por el INEGI. Arresto administrativo por horas, en casos específicos.

Trabajo en favor de la comunidad, como alternativa a la multa.

La UMA (Unidad de Medida y Actualización) es el parámetro oficial que se usa para calcular sanciones. Su valor es actualizado cada año, por lo que el monto final depende de la UMA vigente en 2026, no de salarios mínimos.

¿La sanción es solo dinero o también puede ser trabajo comunitario?

La CDMX aclara que no todo se paga con dinero.

El juez cívico puede permitir que el infractor cumpla la sanción mediante trabajo comunitario, especialmente si es una falta no reincidente.

Este trabajo puede incluir actividades de limpieza, apoyo comunitario o labores asignadas por la autoridad local.

La recomendación oficial es clara: