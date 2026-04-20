¿La banca tradicional está preparada para los retos digitales?

Más vale que estemos preparados, el que no lo esté se va a quedar afuera, afirmó el director de Servicios Financieros de Bancoppel, Carlos Jack López-Morctezuma Jassan tras la llegada de nuevos bancos digitales a México, en un entorno marcado por la digitalización.

Competencia y adaptación en el sector

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el director de Bancoppel dijo no estar preocupado por la llegada de nuevos bancos, por el contrario, afirmó “bienvenida la competencia”, y aseguró “nos ayuda a no descuidarnos y tratar de innovar en lo que hacemos”.

Por ello resaltó la inversión en infraestructura tecnológica y renovación de plataformas y sistemas con la que Bancoppel está haciendo frente a esta nueva realidad de inmediatez y experiencia completa para usuario.

Jack López-Morctezuma refirió que al igual que ocurrió en 2007 con la llegada de los llamados bancos tienda, la llegada de la banca digital México deberá sobrevivir el proceso de adaptación y supervivencia, por lo que auguró que serán un par los que sobrevivan tras su consolidación.

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Retos regulatorios y uso de efectivo

Por ello, hizo un llamado a la Comisión Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda a “estar muy pendientes de las prácticas de origen de crédito que puedan tener estos nuevos participantes, porque efectivamente, si no se origina bien puedes estar quemando segmentos de la población a través de un sobre endeudamiento que contamine al sistema”.

Aseguró que Bancoppel, con una red de casi 1900 puntos de atención a cliente “sigue siendo muy importante para muchos segmentos de la población que reciben dinero en efectivo y que tienen necesidad de depositar en lugar de estos bancos que no tienen red y necesitan ir a una tienda de conveniencia en donde cada depósito o retiro te cuesta”.

Y presumió el número de transacciones digitales de Bancoppel que creció un 45% en 2025 y reconoció “que aunque la digitalización sí se está dando, el uso de efectivo todavía es intensivo en el país”.

Reconoció que preocupan las cuotas de intercambio y fijar una cuota muy baja en el débito, ya que Bancoppel cuenta con casi 15 millones de clientes con débito que han aumentado su transaccionalidad y digitalización, pero la mayoría de ellos mantiene saldos por debajo de mil pesos en sus cuentas y no se les cobra ninguna comisión por uso de cuenta.

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Carlos Jack López-Morctezuma refitió “mantengo casi 14 mil millones de pesos en improductivo, es decir dinero que está en las cajas del banco, en las ventanillas es dinero que está ahí para hacer frente a las operaciones de los clientes en 1800 sucursales para estas operaciones de captación”.

“La única comisión que me ingresa para mantener la captación, son las tasas de intercambio de débito, no le puedo estar cobrando a un cliente de bajos recursos. Si pierdo ese ingreso voy a tener que cobrar una comisión. ¿Quién me ayuda a sostener esa operación?”.