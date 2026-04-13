Fondos de inversión en México alcanzan cifra histórica y crecen rendimientos

Durante el 2025 los fondos de inversión generaron cerca de 500 mil millones de pesos para los inversionistas es decir una cifra gigante con rendimientos promedio al 10% / Andrzej Rostek

Fondos de inversión juntaron activos de inversionistas que alcanzan los cinco millones de pesos es decir 300 mil millones de dólares en activos en los Fondos de inversión en México, probablemente el 30% por encima del valor de las reservas del Banco Central y 14% del PIB, compartió el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Álvaro García Pimentel, quien dará campanazo esta semana por este monto histórico.

Los fondos de inversión en México rompen récords



El panorama financiero en México ha alcanzado un hito histórico: "Los fondos de inversión juntaron ya activos, es decir, dinero de inversionistas, que alcanza los 5 billones de pesos. Es probablemente 25-30% por encima del valor… pic.twitter.com/xthcZVRFxV — W Radio México (@WRADIOMexico) April 13, 2026

¿Cuánto crecieron los fondos de inversión en México?

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, García Pimentel detalló que durante el 2025 los fondos de inversión generaron cerca de 500 mil millones de pesos para los inversionistas es decir una cifra gigante con rendimientos promedio al 10% de los fondos aunque algunos pagaban el 8 y otros hasta el 30% o 40% dependiendo del activo de la inversión.

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¿Cuántas opciones y clientes existen en el mercado?

Refirió que actualmente 636 fondos ofrecen más de 4 mil series, es decir distintas alternativas de inversión que van desde 100 pesos para construir su vida en los mercados de valores de México y el mundo.

Detalló que los fondos de inversión han alcanzado a captar a través de sus distribuidores 17 millones de clientes de forma directa, sin embargo, también hay otros 8.5 millones de inversores que invierten a través de planes privados con casi 26 millones de contratos.

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¿Qué recomiendan a nuevos inversionistas?

Reconoció que, en 2020, solo había 2 millones 900 mil cuentas, y atribuye el crecimiento a de estos inversionistas a los rendimientos.

Finalmente, recomendó “a los futuros inversores a hacerlo son con instituciones reguladas y aprobadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar sorpresas y mal sabor de boca, porque llega a haber suplantación y el dinero cuesta como para que de un plumazo te quiten tus ahorros e inversiones”.

Y adelantó que son alrededor de 30 empresas podrían salir a la Bolsa en condiciones muy competitivas, dos de ellas en el mes de mayo.