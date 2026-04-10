Plata es punta de lanza en banca múltiple en México y lo celebra con un concierto

La banca múltiple tiene un nuevo integrante en México, Banco Plata que apuesta por su crecimiento en México con productos de captación, celebra su conversión con un magno concierto en el Zócalo de la CDMX.

Tras su llegada a México como una fintech con una de las tarjetas más llamativas, Plata, alcanzó su conversión a banca múltiple con gran impulso en su crecimiento que ha sido paulatino, pero constante con productos de captación como tarjetas de débito, con diferentes niveles de ahorro, compartió la directora de comunicaciones de Banco Plata, Andrea Vidales.

Entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Andrea adelantó que para festejar la llegada de Banco Plata, regalarán el próximo 18 de abril un concierto en la Plaza de la Constitución, con Andrea Bocelli, Ángeles Azules y Jimena Zariñana todos ellos acompañados por la Orquesta de Minería.

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Afirmando que “un banco sí puede hacernos la vida más sencilla”, Vidales resaltó que en la banca digital y en sucursales, el nivel de atención y la experiencia es el diferenciador, por lo que Banca Plata es una banca simple y fácil de entender, sin ir a una sucursal a perder el tiempo y Banco Plata es punta de lanza en este tipo de atención.

El evento del próximo sábado 18 de abril reconoció que es poco convencional con la unión de géneros muy distintos, pero altamente recomendables, por lo que invitó a los asistentes a ir para disfrutar a partir de las 7 de la noche de este evento.