ABM impulsa digitalización y crédito para fortalecer crecimiento económico en México

Emilio romano, presidente de la Asociación Bancaria de México (ABM) en entrevista con Jeanette Leyva Reus

Emilio romano, presidente de la Asociación Bancaria de México (ABM) dijo en entrevista con Jeanette Leyva Reus que tienen como misión alineados con el Gobierno Federal el crecimiento económico en México “para hacer un México más equitativo”.

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¿Cuáles son los pilares del crecimiento económico?

Tres pilares para el crecimiento económico de país:

Abrir cuentas remotas sin RFC de manera digital en celular sin acudir a sucursales acelerando procesos de digitalización porque para la economía son fundamentales. Poder pagar en digital lo que permite bajar costos, crear un historial de crédito para poder prestar formaliza la economía porque dejar de utilizar efectivo incluso evita actividades ilícitas. Incremento del crédito a las pequeñas y medianas empresas que más lo necesitan avanzado en el desarrollo de la banca y programas del Plan México.

La estrategia de la @AsocBancosMx: Emilio Romano Mussali



1. #InclusiónFinanciera digital 📱 La banca está rompiendo barreras físicas.

2. Digitalización de la Economía y Formalidad 💳 El uso de efectivo es ineficiente y costoso.

3. Impulso al Crédito para #MiPyMES 📈 A través del… pic.twitter.com/WfqaUmrOJX — W Radio México (@WRADIOMexico) March 19, 2026

¿Cómo está transformando la IA al sector bancario? Emilio Romano Mussali, presidente de la @AsocBancosMx.



✅ Ciberseguridad avanzada.

✅ Prevención de lavado de dinero.

✅ Innovación constante en procesos.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXh3vm pic.twitter.com/5r8kZkFGuD — W Radio México (@WRADIOMexico) March 19, 2026

¿Cómo impacta la digitalización en la banca?

Sobre la llegada de nuevos bancos digitales mencionó que se realizan revisiones exhaustivas de confianza y vienen modelos nuevos digitales con formas distintas de operar lo que enriquece el ecosistema de oferta en servicios financieros, lo que mejora la competitividad y pone a México a la vanguardia.

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