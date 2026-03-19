ABM impulsa digitalización y crédito para fortalecer crecimiento económico en México
La ABM planteó tres pilares para el desarrollo financiero, enfocados en digitalización y crédito, como base del crecimiento económico México.
Emilio romano, presidente de la Asociación Bancaria de México (ABM) dijo en entrevista con Jeanette Leyva Reus que tienen como misión alineados con el Gobierno Federal el crecimiento económico en México “para hacer un México más equitativo”.
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¿Cuáles son los pilares del crecimiento económico?
Tres pilares para el crecimiento económico de país:
- Abrir cuentas remotas sin RFC de manera digital en celular sin acudir a sucursales acelerando procesos de digitalización porque para la economía son fundamentales.
- Poder pagar en digital lo que permite bajar costos, crear un historial de crédito para poder prestar formaliza la economía porque dejar de utilizar efectivo incluso evita actividades ilícitas.
- Incremento del crédito a las pequeñas y medianas empresas que más lo necesitan avanzado en el desarrollo de la banca y programas del Plan México.
¿Cómo impacta la digitalización en la banca?
Sobre la llegada de nuevos bancos digitales mencionó que se realizan revisiones exhaustivas de confianza y vienen modelos nuevos digitales con formas distintas de operar lo que enriquece el ecosistema de oferta en servicios financieros, lo que mejora la competitividad y pone a México a la vanguardia.