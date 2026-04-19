Fiscalía capitalina defiende detención de vigilante por el feminicidio de Edith Guadalupe

Aseguró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que la detención del vigilante Juan Jesús “N”, presunto responsable material del feminicidio de Edith Guadalupe en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, está sustentada tras distintas investigaciones sólidas.

¿Qué pruebas sustentan la detención del vigilante en el edificio de Avenida Revolución?

A través de una tarjeta informativa, indicó que no fabrica culpables y señaló que se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión de quien se desempeñó como vigilante del inmueble ubicado en Avenida Revolución, donde ingreso Edith Guadalupe, el día de su desaparición.

Entre las pruebas menciona, indicios biológicos, además de elementos periciales que vinculan directamente al imputado.

Como una de las evidencias también se menciona que las cámaras de video vigilancia del edificio, a las que el vigilante tenía acceso, se encontraban desconectadas durante el periodo en que Edith ingresó.

Ante ello insistió que Juan Jesús “N”, es acusado con sustento en datos de pruebas que serán fortalecidos con pruebas derivadas de actos de investigación que siguen en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente.

¿Cuál es la postura de la fiscalía sobre el video difundido en redes sociales?

La Fiscalía también se refiere a un video difundido en redes sociales, donde se observa el interior de un elevador del edificio 829, donde Edith Guadalupe fue asesinada. En las imágenes se muestra a un hombre de alrededor de 50 años tocando indebidamente a una joven.

Sin embargo la instancia dirigida por Bertha María Alcalde, precisó que no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe ya que fue tomado ocho días antes de su desaparición.

A pesar de ello enfatizó que continuará con una investigación exhaustiva para contar con la visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como identificar posibles hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble, en cuyo caso se investigarán y perseguirán conforme a la ley.

Por último recordó que el caso es investigado bajo el protocolo de Feminicidios, con perspectiva de género.

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