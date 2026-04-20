Feminicidio Edith Guadalupe: Fiscalía CDMX informa que vigilante planeó el crimen y desconectó cámaras

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó a través de un análisis técnico y científico con pruebas periciales que el vigilante del condominio de Avenida Revolución 289 fue quien privó de la vida a la joven Edith Guadalupe Valdés.

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¿Quién es el presunto responsable del feminicidio?

Bertha Alcalde Luján titular de la institución afirmó que se mantiene una línea sólida de investigación sobre las supuestas ofertas de trabajo en ese inmueble sin que hasta el momento se haya encontrado algún departamento sin embargo se entrevisto todos los condóminos y al momento no hay datos que impliquen a los ocupantes del edificio.

La Fiscalía CDMX informa sobre los avances en la investigación del feminicidio ocurrido en un inmueble ubicado en Avenida Revolución.



Se cuenta con una línea de investigación sólida y una persona detenida 🧵 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 20, 2026

¿Cómo se planeó el crimen?

Además que hay indicios en la línea de investigación que el mismo guardia planeó el crimen antes de que la víctima llegará al edificio toda vez que desconectó el equipo de video vigilancia.

Sin embargo, la fiscal Alcalde Luján omitió contestar el móvil y si el probable implicado era quien puso el mensaje de solicitud de empleos.

Fiscalía CDMX informa sobre el feminicidio Edith Guadalupe Ampliar

¿Qué pasó con los servidores públicos involucrados?

En cuanto a los servidores públicos fueron suspendidos para investigación dentro de los cuales se encuentran tres servidores públicos: una ministerio público y dos policías de PDI por el delito de omisión presunta corrupción.

Fiscalía CDMX informa sobre el feminicidio Edith Guadalupe Ampliar

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