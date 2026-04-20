Caso Edith Guadalupe: Suspenden a tres funcionarios de la Fiscalía CDMX

Clara Brugada informó que tres funcionarios fueron suspendidos por el caso Edith Guadalupe

Al dar su respaldo total a la fiscal, Bertha Alcalde, sobre la investigación que ha llevado a cabo en torno al caso Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que tres funcionarios de la institución ya fueron separados de sus cargos.

¿Por qué fueron suspendidos los funcionarios?

Indicó que luego de las denuncias hechas por los familiares de la joven fallecida sobre la petición de dinero para poder agilizar la investigación, entre otras cosas, tres elementos de la Fiscalía fueron removidos de sus funciones.

Su mala actuación no define todo el trabajo que hace la institución, pero además, agregó, en esta denuncia “la Fiscalía actuó de inmediato”. Hay otras instancias que en estos casos, afirmó Brugada, “no hacen nada o cobijan estas situaciones”.

“Lo digo claramente no podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esa manera. La ciudadanía tiene que ver que se esta actuando al respecto, que no es un tema que haya quedado soslayado o que se quiera tapar sino inmediatamente fueron suspendidos de su cargo”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Cómo avanza la investigación del caso?

La actuación de una o 2 personas, señaló, “no define a la institución” y es algo que tiene que saber la población. Además aseguró que “vigilando más” a los funcionarios.

“De ninguna manera va a quedar este caso impune porque ya hubo un detenido; sabemos que se está investigando más todos los puntos que hay alrededor de esta situación”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Qué resultados reporta la Fiscalía en feminicidios?

La mandataria local dijo que Bertha Alcalde ha combatido de manera clara el feminicidio y ha dado resultados.

“El año pasado más del 90%, el 95% de los feminicidios fueron judicializados, es decir, de los 44 lamentables feminicidios que tuvimos en la ciudad, 42 tuvieron ya resultados y los responsables ya están en prisión”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la capital mencionó que confía plenamente en la fiscal que “es una mujer honesta comprometida con la justicia” que lo ha demostrado.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa. https://t.co/unHXEgjV8t — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 20, 2026

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