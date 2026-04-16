Hoy No Circula 17 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan este viernes?

Si ya estás planeando tu salida para hoy o el arranque de tu fin de semana, detente un segundo y verifica si tu auto tiene permitido transitar este 17 de abril. Durante esta época de estiaje, la estabilidad atmosférica y la falta de viento suelen complicar la dispersión de contaminantes, por lo que respetar el programa Hoy No Circula es vital para todos los que vivimos en el Valle de México.

Evita que una infracción arruine tu viernes y afecte tu bolsillo. Recuerda que el programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos las restricciones vigentes.

¿Qué autos NO circulan este viernes 17 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa hoy son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la metrópoli:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este viernes te puede salir muy caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.