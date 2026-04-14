Nuevas tarifas CAPUFE 2026: Precio de las casetas más caras para automovilistas tras aumento

Tramos como la Durango-Mazatlán y la de Acapulco encabezan las nuevas tarifas CAPUFE 2026, siendo el precio de las casetas más caras para automovilistas tras el aumento en abril.

Si estás planeando una escapada o tienes un viaje de trabajo en puerta, te conviene echarle un ojo a tu cartera antes de salir a la autopista. Desde ayer lunes, recorrer los caminos del país sale un poquito más caro, y para que no te tome por sorpresa en la ventanilla de cobro, es mejor ir prevenido con los nuevos costos. Aquí te contamos todo sobre las nuevas tarifas de la CAPUFE para 2026 y el precio de las casetas más caras para automovilistas tras el aumento.

¿Cómo checar costos de casetas?

Para checar los costos de las casetas de forma oficial y actualizada, debes ingresar al portal de la CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) en su sección de “Tarifas Vigentes”. Ahí encontrarás el PDF con el desglose por tipo de vehículo (moto, auto, autobús o camión).

Precio de las casetas más caras para automovilistas en 2026

Tras la actualización de la CAPUFE, estas son las autopistas con el costo total más elevado para autos (A) y motos (M) si decides recorrerlas de inicio a fin:

Durango - Mazatlán: $820 (A) / $410 (M)

(A) / (M) Cuernavaca - Acapulco: $670 (A) / $335 (M)

(A) / (M) La Tinaja - Cosoleacaque: $560 (A) / $280 (M)

(A) / (M) Estación Don - Nogales: $542 (A) / $271 (M)

(A) / (M) Barranca Larga - Ventanilla: $490 (A) / $244 (M)

(A) / (M) Gómez Palacio - Corralitos: $344 (A) / $172 (M)

(A) / (M) Las Choapas - Ocozocoautla: $317 (A) / $158 (M)

(A) / (M) Tehuacán - Oaxaca: $313 (A) / $156 (M)

(A) / (M) Córdoba - Veracruz: $282 (A) / $141 (M)

(A) / (M) Torreón - Saltillo: $276 (A) / $138 (M)

Casetas con el precio más alto en 2026

Si no haces el tramo completo, toma en cuenta que estos puntos de cobro específicos más caros en 2026:

Coscomate (Durango-Mazatlán): $399 (A) Cosamaloapan (La Tinaja-Isla): $290 (A) Acayucan (Sayula): $270 (A) Barranca Larga (Oaxaca-Ventanilla): $245 (A) Ventanilla (Ventanilla-Pto. Escondido): $245 (A)

¿Cómo ver el precio de las casetas en Maps?

Para ver el precio de las casetas en Google Maps y planear tu presupuesto digitalmente, sigue estos pasos en tu celular:

Abre la app y toca tu foto de perfil para entrar a “Ajustes”.

Selecciona “Configuración de navegación”.

Busca la opción “Ver precios de peaje” y asegúrate de que esté activada.

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