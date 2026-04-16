Hoy No Circula 16 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan este jueves en CDMX y Edomex? / ©fitopardo

Estamos a un paso del fin de semana, pero antes de que salgas a las vialidades principales de la metrópoli, verifica si tu vehículo tiene permitido transitar este 16 de abril. El programa Hoy No Circula se aplica de manera rigurosa para tratar de mantener la calidad del aire en niveles aceptables durante estos días de intenso calor y radiación solar.

Evita que un descuido te cueste tiempo y dinero con una visita innecesaria al corralón. Aquí te presentamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este jueves 16 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa hoy son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin temor a multas:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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Si decides ignorar la restricción, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón) y el pago de los derechos correspondientes.