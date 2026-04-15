Calendario de reemplacamiento en Edomex 2026: Fechas de renovación obligatoria en abril

Si tu placa termina en 1 y 2, ya puedes consultar el Calendario de reemplacamiento en Edomex 2026 y cumplir con las fechas de renovación obligatoria en abril.

Si tienes un coche registrado en el Estado de México, seguramente sabes que cada cierto tiempo toca darle una actualización a las placas para circular con toda la tranquilidad. El proceso ya arrancó este mes y las autoridades organizaron turnos basados en el número de placa. A continuación, te dejamos cómo queda el calendario de reemplacamiento en el Edomex este 2026 y quiénes deben cumplir con las fechas de renovación obligatoria en abril.

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento en el Estado de México en 2026?

El Reemplacamiento Edomex 2026 tiene los siguientes costos de acuerdo con la Secretaría de Finanzas:

Autos de servicio particular pagan $1,161 pesos

Motocicletas pagan $864 pesos.

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¿Cómo saber cuándo me toca reemplacar en Edomex?

El periodo para realizar este trámite se asigna según el último dígito de tu placa. El calendario de reemplacamiento en Edomex 2026 queda de la siguiente manera:

Terminación 1 y 2: abril.

abril. Terminación 3 y 4: mayo.

mayo. Terminación 5 y 6: junio.

junio. Terminación 7 y 8: julio.

julio. Terminación 9 y 0: agosto.

Si tus placas fueron expedidas entre septiembre y diciembre de 2021, tu vigencia termina exactamente a los 5 años cumplidos. Tienes 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento que marca tu tarjeta de circulación para realizar el trámite, aunque lo más recomendable es hacerlo de forma anticipada para evitar saturación en el sistema.

¿Cómo hacer el trámite de reemplacamiento en línea en el Estado de México?

Para realizar el reemplacamiento en Edomex este 2026 desde la comodidad de tu casa, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente en la dirección: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/. Ubica y selecciona el banner o apartado de “Reemplacamiento”. Haz clic en la opción de “Trámite en Línea”. Captura la información de tu vehículo y tus datos personales (ten a la mano tu CURP y el número de serie del auto). Realiza tu pago de forma digital o descarga el formato para pagar en establecimientos autorizados. Una vez validado el pago, agenda una cita para acudir al centro administrativo o módulo más cercano a recoger tus nuevas láminas y tarjeta de circulación.

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