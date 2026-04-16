¿Adiós al dedazo? La nueva regla del PAN para elegir candidatos hacia 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) arrancó su ruta rumbo a las elecciones 2027 con un mensaje claro: no hay candidaturas definidas y el proceso estará abierto a la ciudadanía.

Si quieres hacer algo por tu comunidad, este es el momento. 🇲🇽



Hoy el PAN se abre a la ciudadanía. A quienes están listos para defender a México y dar un paso al frente.



Lo dijimos así, claro, en conferencia de prensa desde el @panmichoacan: 🗣️

esto es de la gente.… pic.twitter.com/eZENnDa0px — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) April 16, 2026

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¿“Dedazo” en las candidaturas?

Desde Morelia, el dirigente nacional Jorge Romero rechazó que exista un “dedazo” en Michoacán, a pesar del impulso que ha recibido el alcalde Alfonso Martínez, a quien el partido perfila como coordinador de estructuras en la entidad.

Romero sostuvo que el PAN no va a “perder el tiempo” y trabajará en posicionar liderazgos, pero insistió en que la decisión final dependerá de la gente.

Desde @panmichoacan, en conferencia de prensa, lo dijimos claro: El PAN se abre 100% a la ciudadanía.



Si quieres trabajar por tu comunidad y en la defensa de México, este es el momento. 🇲🇽



Porque #AhoraTeTocaATi dar el paso. #ArrancaElCambio y es contigo. pic.twitter.com/qjJolcQiQA — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) April 16, 2026

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¿Cuántos aspirantes buscan candidatura?

El dirigente informó que el partido ya registra casi 7 mil personas inscritas a nivel nacional interesadas en competir por una candidatura, como parte de su estrategia de apertura.

En paralelo, puntualizó que el PAN mantiene filtros para evitar perfiles con antecedentes delictivos o vínculos con el crimen organizado.

Estoy con el Sistema PAN Michoacán, listos para lo que viene. 🙌🏻🔵



En Michoacán y en todo México 🇲🇽 estamos abriendo el partido a la ciudadanía, trabajando juntos por la defensa de nuestra patria, nuestras familias y nuestras libertades.

Vamos con todo rumbo al 2027.… pic.twitter.com/izzMlhZYxg — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) April 16, 2026

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¿Qué postura tiene el PAN frente a otros partidos?

En materia política, el dirigente lanzó críticas directas contra Morena, al acusar que existe una relación permisiva con grupos delictivos, lo que impacta en la seguridad y en los procesos electorales del país.

También cuestionó los resultados del llamado “Plan Michoacán”, al señalar que no ha logrado reducir la violencia ni mejorar los servicios básicos en la entidad.

Sobre alianzas, Romero aclaró que el PAN no descarta acuerdos con otras fuerzas políticas, pero subrayó que la prioridad actual es fortalecer al partido y construir una alianza con la ciudadanía, más que con otros partidos.

De cara a 2027, Acción Nacional adelantó que competirá en las 17 entidades en disputa y buscará recuperar gobiernos estatales, entre ellos Michoacán, donde asegura tener posibilidades reales de triunfo.

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