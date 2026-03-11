Tribunal Electoral batea queja del PAN contra Claudia Sheinbaum y Morena

Magistrados indicaron que si bien el discurso emitido durante ese acto se trató de propaganda gubernamental, esto correspondió a un ejercicio de comunicación con la ciudadanía

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la denuncia del PAN en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena por supuesta promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos.

¿Qué denunció el PAN?

La queja señalaba que en la conferencia mañanera del 24 de noviembre de 2025 la mandataria habló sobre la celebración del séptimo aniversario de gobierno de Morena el 6 de diciembre en el zócalo de la Ciudad de México.

¿Cuál es la postura del TEPJF?

Las magistraturas avalaron el proyecto que determina la inexistencia de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad denunciados.

Esto porque, por una parte, durante la conferencia de prensa en cuestión la presidenta únicamente dio a conocer la fecha, el lugar y los motivos por los que se llevaría a cabo un evento en el Zócalo capitalino.

Indicaron en que si bien el discurso emitido durante ese acto se trató de propaganda gubernamental, esto correspondió a un ejercicio de comunicación con la ciudadanía para conmemorar los resultados y avances de su gestión y hacer un recuento de lo hecho por el gobierno en turno.

