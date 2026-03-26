PAN critica postura de la presidenta Sheinbaum tras modificación del Plan B

El vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, lamentó la temeraria soberbia de la presidenta Sheinbaum.

El vocero de los diputados federales del PAN, Federico Döring, lamentó la temeraria soberbia de la presidenta Sheinbaum, al afirmar que el no poder aparecer en las boletas en las elecciones del 2027 afectaría los resultados de los partidos que rechazaron votar a favor de la Revocación 2027 incluido el PT.

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Críticas por declaraciones sobre elecciones

El legislador del blanquiazul sostuvo que esa declaración solo confirma que detrás de su revocación de mandato fracasada en 2027, lo único que había, era la intención dolosa, tramposa y facciosa de hacer mañosamente campaña electoral desde las mañaneras.

“La afirmación soberbia y temeraria de Claudia Sheinbaum de que su presencia en la boleta en 2027 afectaría los resultados de los partidos políticos que no son Morena, solo confirma que detrás de su revocación de mandato fracasada en 2027, lo único que había era la intención dolosa, tramposa y facciosa de hacer trampa electoral desde las mañaneras y meterse ilegalmente a un proceso en el cual, por ley, debe de mantenerse neutral y al margen sin participación alguna”.

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Postura del PAN sobre el proceso

Federico Döring, resaltó que el PAN y en general la oposición siempre buscará defender los espacios de democracia y por ello desde el principio rechazó la posibilidad de que la Presidenta de México hiciera campaña en plenas elecciones intermedias.

“Por ello, dijimos no al secuestro de las urnas, sí a la voluntad del pueblo y no a las mañas de Morena que siempre quiere hacer para burlar la ley” expresó el vocero parlamentario del PAN en San Lázaro en el contexto de la Revocación 2027.