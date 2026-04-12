PAN advierte que Morena destruye a Pemex por mayor deuda y caída en producción

El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió Petróleos Mexicanos (Pemex) no es rescatado y por el contrario, es destruido por el Gobierno Federal al tener más deuda y menos producción.

¿Cuál es el estado financiero y operativo tras la acumulación de la deuda de pemex?

A través de un comunicado a través de sus redes sociales, el albiazul, enfatizó que Pemex, llegó al mes de abril con distintas contradicciones ya que a pesar que el discurso oficial habla de soberanía energética, existen incremento sustanciales, en los precios internacionales, mayor deuda de la parestatal y accidentes medioambientales y operativos.

Y es que señaló que al cerrar 2025 Pemex contó con una deuda de hasta 85.2 mil millones de dólares con vencimientos de hasta 13.4 mil millones de dólares para este año y deudas con proveedores de 24.18 millones de dólares.

En cuanto a la producción, el instituto político señaló que lejos de crecer esta cayó a 1635 millones de barriles diarios en 2025 en comparación de los 1759 millones de barriles diarios en 2024, la refinación para producir combustibles y otros derivados, la capacidad apenas llega a 51.2% de su capacidad.

¿Qué impacto tiene la gestión energética en el costo de los combustibles y el entorno?

Además refirió que el gobierno ha quedado rebasado y aseguró que prueba de ello fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum que declaro lamentablemente que si no te alcanza para la premium, cargues de la magna, sin considerar que hay vehículos que para funcionar correctamente requieren cierto tipo de gasolina.

Aparte su promesa de que con Morena en el gobierno, la Gasolina costaría 10 pesos, el litro cada vez es más lejana, la afectación al bolsillo de las familias mexicanas, y los negocios es cada vez más doloroso.

El partido dirigido por Jorge Romero, recordó los accidentes medioambientales como operativos que han costado vidas humanas, y señaló, “han puesto muchas otras en riesgo, parecen ser una constante; y, en vez de asumir su responsabilidad o hacer cambios estratégicos, el gobierno prefiere desviar la atención y buscar otros culpables, como sucede con el derrame de hidrocarburos en las costas del golfo, la negligencia e incapacidad gubernamental se traducen en afectaciones en el medio en el ambiente y en la economía”.

El albiazul denunció que la Refinería de Dos Bocas, tampoco ha funcionado ya que ha portado muy poco al autosuficiencia energética al grado que hoy nuevamente se reviva el debate en torno al fracking, pese haber sido prohibido por la administración anterior.

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