Precio de la tortilla: Piden Canaco evitar aumentos injustificados

Octavio de la Torre, presidente de la CONCANACO-SERVyTUR, llamó a la prudencia en el incremento de precios de productos básicos como lo es la tortilla. / Bloomberg Creative

El presidente de la CONCANACO-SERVyTUR, Octavio de la Torre Stéffano, hizo un llamado directo a los productores de tortilla a actuar con responsabilidad y evitar incrementos injustificados en el Precio tortilla.

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Llamado a la responsabilidad económica

Al fijar la postura del organismo que preside en su acostumbrada conferencia de los miércoles, el dirigente empresarial subrayó que el contexto actual exige prudencia de todos los actores económicos, especialmente en productos que impactan directamente a millones de familias.

“Quiero iniciar haciendo un llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a la corresponsabilidad económica”, En los últimos días, nuestra presidenta ha sido clara en dos anuncios que inciden directamente en la vida cotidiana de las familias y en la operación de los negocios familiares: evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla y mantener contenida la presión sobre los combustibles en particular la gasolina regular y el diesel”, expresó, al referirse a la importancia de no presionar los precios de bienes esenciales como la tortilla y los combustibles.

De la Torre Stéffano reiteró que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido claro en su postura para evitar aumentos sin sustento, tanto en alimentos como en energéticos.

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Impacto en familias y economía

El líder de Concanaco advirtió que

El alza injustificada en la tortilla no solo afecta a los consumidores, sino que tiene un impacto en cadena en la economía". —

“La tortilla forma parte de la mesa de millones de hogares mexicanos, y los combustibles son el insumo transversal para mover personas, mercancías, servicios y actividades productivas en todo el país. Por eso, cualquier aumento sin sustento termina afectando no solo al bolsillo de las familias, sino también la viabilidad de miles de empresas y negocios familiares que operan con márgenes ajustados y que dependen del consumo local, del transporte y de las condiciones mínimas de estabilidad,”enfatizó.

En ese sentido, insistió en que este es un momento para actuar con corresponsabilidad y evitar decisiones que perjudiquen la estabilidad económica.

“Más que señalar o confrontar, este es un momento de construir soluciones entre todos y todas, entendiendo que cuidar los precios de bienes e insumos básicos es también cuidar el empleo, la competitividad y la estabilidad económica de nuestro país”, sostuvo.

Finalmente, la Concanaco reiteró su respaldo a las acciones de supervisión y diálogo entre autoridades y sectores productivos para evitar abusos, al tiempo que llamó a los tortilleros a sumarse a este esfuerzo nacional para proteger la economía de las familias mexicanas.

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