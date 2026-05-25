CONDUSEF exhibe irregularidades y cobros ocultos en contratos de varias SOFIPOS / Anna Efetova

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó los resultados de la supervisión SOFIPOS 2025 aplicada a tres Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), en relación con el producto “Crédito en cuenta corriente asociado a Tarjeta de Crédito”.

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¿Cómo funciona el crédito en cuenta corriente asociado a tarjeta?

Este tipo de financiamiento funciona mediante una línea de crédito revolvente, que permite a las personas usuarias disponer de recursos a través de una tarjeta de crédito y mantener la disponibilidad conforme realizan pagos.

De acuerdo con la evaluación, las tres SOFIPOS revisadas cumplieron parcialmente con la normatividad en materia de transparencia financiera y calidad de la información proporcionada a las personas usuarias.

La CONDUSEF detalló que la supervisión se realizó en dos fases. En la primera, se revisó la documentación contractual, publicidad y páginas de internet de las instituciones, así como expedientes de clientes que incluyeron contrato, carátula, estado de cuenta y comprobantes de operación.

📊 Conoce la supervisión 2025 de CONDUSEF al 𝗖𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 de #SOFIPOS.



📄 Revisa cambios en contratos y publicidad para mayor transparencia.



Lee el #Comunicado completo aquí:

👉 https://t.co/yt3P8xveH6 #CondusefCercaDeTi #Crédito pic.twitter.com/kjfhvbvwub — CONDUSEF (@CondusefMX) May 20, 2026

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¿Qué irregularidades detectó la CONDUSEF?

En esta etapa también se verificó que la información fuera clara, consistente y no generara confusión para las personas usuarias. Las irregularidades detectadas fueron notificadas a las instituciones mediante oficios de cumplimiento forzoso.

En la segunda etapa, se evaluó si las SOFIPOS corrigieron las observaciones y acreditaron el cumplimiento normativo con documentación y argumentos.

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Mejora en calificación tras correcciones

La CONDUSEF informó que, tras el proceso de supervisión, la calificación promedio pasó de 4.0 en la primera etapa a 8.2 al concluir las correcciones, lo que refleja una mejora en la claridad y transparencia de la información financiera.

Sin embargo, la autoridad aclaró que estas mejoras no eximen a las instituciones de sanciones o medidas derivadas de los incumplimientos detectados.

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¿Cuáles fueron las principales fallas encontradas?

Entre las principales irregularidades detectadas fueron:

Contratos con comisiones no registradas en el RECO de CONDUSEF, tipografía menor a la permitida y tasas de interés sin resaltado adecuado.

Carátulas sin información completa del CAT, monto mínimo a pagar y condiciones claras de tasas de interés.

Estados de cuenta sin fecha de corte, periodo reflejado o apartado de cargos objetados.

Comprobantes de operación sin datos suficientes para identificar el crédito.

Folletos informativos sin detalle de comisiones, CAT o condiciones de promociones.

Páginas web con información incongruente con contratos y sin datos completos del CAT.

Publicidad sin información sobre comisiones ni referencia clara de consulta.

La CONDUSEF reiteró que continuará fortaleciendo sus acciones de supervisión para impulsar productos financieros más claros, transparentes y seguros para las personas usuarias.

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