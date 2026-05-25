CONDUSEF exhibe irregularidades y cobros ocultos en contratos de varias SOFIPOS
Tramitar una tarjeta de crédito a través de una SOFIPO conlleva riesgos de desinformación para los usuarios como contratos opacos, carátulas y estados de cuenta deficientes, así como publicidad y web engañosas
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó los resultados de la supervisión SOFIPOS 2025 aplicada a tres Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), en relación con el producto “Crédito en cuenta corriente asociado a Tarjeta de Crédito”.
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¿Cómo funciona el crédito en cuenta corriente asociado a tarjeta?
Este tipo de financiamiento funciona mediante una línea de crédito revolvente, que permite a las personas usuarias disponer de recursos a través de una tarjeta de crédito y mantener la disponibilidad conforme realizan pagos.
De acuerdo con la evaluación, las tres SOFIPOS revisadas cumplieron parcialmente con la normatividad en materia de transparencia financiera y calidad de la información proporcionada a las personas usuarias.
La CONDUSEF detalló que la supervisión se realizó en dos fases. En la primera, se revisó la documentación contractual, publicidad y páginas de internet de las instituciones, así como expedientes de clientes que incluyeron contrato, carátula, estado de cuenta y comprobantes de operación.
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¿Qué irregularidades detectó la CONDUSEF?
En esta etapa también se verificó que la información fuera clara, consistente y no generara confusión para las personas usuarias. Las irregularidades detectadas fueron notificadas a las instituciones mediante oficios de cumplimiento forzoso.
En la segunda etapa, se evaluó si las SOFIPOS corrigieron las observaciones y acreditaron el cumplimiento normativo con documentación y argumentos.
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Mejora en calificación tras correcciones
La CONDUSEF informó que, tras el proceso de supervisión, la calificación promedio pasó de 4.0 en la primera etapa a 8.2 al concluir las correcciones, lo que refleja una mejora en la claridad y transparencia de la información financiera.
Sin embargo, la autoridad aclaró que estas mejoras no eximen a las instituciones de sanciones o medidas derivadas de los incumplimientos detectados.
¿Cuáles fueron las principales fallas encontradas?
Entre las principales irregularidades detectadas fueron:
- Contratos con comisiones no registradas en el RECO de CONDUSEF, tipografía menor a la permitida y tasas de interés sin resaltado adecuado.
- Carátulas sin información completa del CAT, monto mínimo a pagar y condiciones claras de tasas de interés.
- Estados de cuenta sin fecha de corte, periodo reflejado o apartado de cargos objetados.
- Comprobantes de operación sin datos suficientes para identificar el crédito.
- Folletos informativos sin detalle de comisiones, CAT o condiciones de promociones.
- Páginas web con información incongruente con contratos y sin datos completos del CAT.
- Publicidad sin información sobre comisiones ni referencia clara de consulta.
La CONDUSEF reiteró que continuará fortaleciendo sus acciones de supervisión para impulsar productos financieros más claros, transparentes y seguros para las personas usuarias.