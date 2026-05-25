Blindaje sanitario por el Mundial: CDMX instalará módulos de aislamiento en aeropuertos y vacunación

A pesar de que consideró que “hay poco riesgo” de que entre el ébola al país, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, dijo que México tiene la capacidad para la detección de casos de ébola y de ser necesario mantenerlos en aislamiento.

En el caso de sarampión afirmó que las posibilidades de que se presenten casos también son bajas.

Vacunación y filtros en terminales desde el 3 de junio

La titular de la dependencia explicó, que tanto el gobierno federal como local trabajan ya de forma coordinada en acciones preventivas.

“Nosotros vamos a estar además de haciendo vigilancia epidemiológica y para eso hemos renovado los módulos de sanidad internacional. Hemos adaptado áreas de aislamiento, hemos fortalecido la capacidad de toma de muestras, pues estaremos también vacunando en los aeropuertos y en las terminales de autobuses a partir del 3 de junio”.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Nadine Gasman explicó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya hay “un subcomité de vigilancia epidemiológica, que es único en los aeropuertos que justamente hace todo el tema de alerta vigilancia epidemiológica para todas las enfermedades, pero especialmente en este momento pues el sarampión”.

La funcionaria reiteró la invitación, como lo ha hecho ya desde hace meses, para que los turistas nacionales y extranjeros que visiten la capital del país, vengan vacunados.

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