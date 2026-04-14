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Consejo Nacional de la Tortilla y SADER se reunirán ante alza en precio de la tortilla

El sector prevé ajustes en el precio de la tortilla en México por costos de producción y acordó reunirse con autoridades para atender la situación.*

#Entrevista con Homero López García

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13:28

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Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla informó que sí habrá ajustes en el precio de la tortilla en México por los costos de producción y dependerá de las condiciones de cada establecimiento.

¿Por qué subiría el precio de la tortilla?

“Ese tema de dos a cuatro pesos que es una polémica terrible, a lo mejor, por ejemplo, diga una persona, yo le voy a subir nada más un peso, yo le voy a subir dos pesos… lo que nosotros decimos es con base a la evaluación, a la experiencia que tenemos, dijimos una cantidad”.

—  Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla

¿Qué factores impactan el costo de producción?

López García puntualizó en que se tiene una cadena de valor, se ha presentado el incremento en los precios del gas, el acero que vienen de importación, el maíz que tienen un precio por el conflicto con el sector agrícola y se necesita cal, antiadherentes, refacciones, lo que causa un mayor impacto son los insumos y en algunos estados como en la frontera mano de obra.

“Tenemos más de 25 años como organización, afiliamos a lo que son productores de tortillas, tortillerías en todo el país, tenemos una estructura bastante profesional, con delegados en casi todo el territorio nacional y bueno tenemos la oportunidad de que nos asesoren personas de la <b>UNAM</b>, de <b>Chapingo</b>, de <b>Conacyt</b> y en otros temas empresariales, entonces, como Consejo Nacional de la Tortilla, hoy somos la estructura más importante en México”.

—  Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla

¿Qué acciones se tomarán para frenar el alza?

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla dijo que los precios dependen de la región y son de 24, 26, 28, 30, 32 pesos el kilo, pero tiene que ver con varios factores, los fletes, las bodegas que en varias partes del país no se cuenta con una.

Señaló que se tiene que trabajar en conjunto organizaciones y el gobierno y dio a conocer que tuvo una llamada con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) como lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que quedaron en reunirse esta semana.

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