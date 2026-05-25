El sorpresivo ‘destape’ de Andy López Beltrán en Tabasco desata la furia de la oposición

Diputados y senadores de Morena, cerraron filas en tono a Andrés Manuel López Beltrán quien dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco.

Sin embargo, los legisladores de oposición acusaron a López Beltrán de buscar solo el fuero constitucional para protegerse de la ley.

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Los morenistas rechazaron que su salida del partido responda a una ruptura con Claudia Sheinbaum o a una desesperación por buscar la protección de fuero constitucional que le daría ser legislador.

Los oficialistas coincidieron en que la decisión de López Beltrán responde exclusivamente a su intención de competir electoralmente en 2027 y no a un distanciamiento político entre el ‘obradorismo’ y el nuevo liderazgo presidencial de Sheinbaum.

En ese sentido, el ex coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández, evitó profundizar sobre el tema, aunque expresó respaldo absoluto al hijo del expresidente.

Recordó que desde hace años le había sugerido a López Beltrán contender por un distrito electoral.

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La vocera de Morena en el Senado, Julieta Ramírez, defendió la legitimidad política del dirigente y recordó que toda la dirigencia partidista fue electa por unanimidad en el Consejo Nacional morenista.

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El vocero morenista Arturo Ávila acusó a la oposición y a la “comentocracia” de intentar fabricar una ruptura inexistente entre el expresidente y Sheinbaum.

“Siempre la derecha estará buscando cómo construir narrativas falsas”, declaró. Ávila insistió en que López Beltrán simplemente está acatando los tiempos internos fijados por el Consejo Nacional de Morena para quienes aspiren a cargos de elección popular.

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Por su parte, el diputado del PRI, Rubén Moreira, le entró a la polémica y dijo:

“Los hijos del hechicero de Macuspana”, sólo son un estorbo para la presidenta<b> </b>de México, Claudia Sheinbaum". —

Luego de que López Beltrán informó que buscará ser diputado federal, Moreira declaró que además de la desgracia en seguridad y economía que heredó la Mandataria, también debe cargar con esos “juniors baquetones”.

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