UAM exige a las autoridades esclarecer el presunto feminicidio de una alumna de Estomatología de la unidad Xochimilco

Mx - Universidad Autónoma Metropolitana pide a las autoridades esclarecer el caso de feminicidio de una de sus estudiantes

Los feminicidios en México no dejan de ser un tema del diario, desafortunademente. En esta ocasión, una estudiante de Estomatología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, fue víctima de feminicidio por quien supuestamente sería su pareja.

Ante los hechos, la universidad, estudiantes y el comité feminista de la UAM Xochimilco (principalmente), se han pronunciado al respecto para pedir a las autoridades correspondientes, esclarecer los hechos del caso y sobre todo, se actúe lo más rápido posible y con perspectiva de género.

¿Qué fue lo que pasó con el supuesto feminicidio de Cielo Beanjy, estudiante de la UAM?

El caso de Cielo Beanjy generó indignación y conmoción en México después de que autoridades confirmaran la detención de la pareja sentimental de la joven estudiante de la UAM.

De acuerdo con reportes oficiales, Cielo Beanjy, era estudiante de Estomatología en la UAM Xochimilco, y habría sido reportada como desaparecida antes de que autoridades localizaran su cuerpo. Tras las investigaciones iniciales, autoridades informaron la detención de la pareja sentimental de la joven, quien actualmente enfrenta indagatorias relacionadas con el feminicidio.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que detuvo a un hombre que, al parecer, agredió físicamente a su pareja y quien perdió la vida al interior de su domicilio ubicado en calles de la alcaldía Iztacalco.

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¿Qué es lo que se sabe hasta el momento del supuesto feminicida de Cielo Beanjy, estudiante de la UAM?

Hasta el momento, las fiscalías correspondientes continúan integrando pruebas y realizando diligencias para esclarecer completamente el caso. Se señaló como el principal sospechoso del feminicidio de la estudiante y las autoridades correspondientes de la universidad, se pronunciaron al respecto para exigir se llegue al fondo de esto.

¿Qué fue lo que dijo la UAM sobre el supuesto feminicidio de Cielo Beanjy?

La UAM expresó condolencias y solidaridad con sus familiares, amistades y personas cercanas a Cielo Beanjy a través de un comunicado este domingo, 24 de mayo de 2026.

En él mencionan que, “Como institución pública de educación superior, reiteramos que ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada, minimizada ni quedar impune. Reprobamos la violencia estructural que enfrentan las mujeres en nuestro país y reafirmamos nuestra convicción y compromiso con las acciones institucionales que generen las condiciones sociales para que las mujeres habiten en espacios seguros, en las universidades, en las calles, en el transporte público o, como en este caso, en el ámbito doméstico”.