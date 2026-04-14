Sader y Profeco descartan alza en tortilla y llaman a evitar abusos

No hay justificación para aumentar el precio del kilo de tortilla: Sader y Profeco

La Secretaría de Agricultura (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclararon que, ante la versión de un posible incremento en el precio de la tortilla en México, no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en este producto básico para las familias mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum rechaza alza en tortilla y pide frenar aumentos en alimentos

¿Por qué no debe subir el precio de la tortilla?

Por lo que hicieron un enérgico llamado a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional.

¿Qué acuerdos existen con la industria?

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y la Profeco recordaron que la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla y las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en el que han asumido el compromiso de mantener la estabilidad en los precios y avanzar gradualmente en su reducción, conforme a las condiciones del mercado.

La Secretaría de Agricultura y @Profeco descartan aumentos en el precio de la tortilla y la harina. A través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, la industria reafirma su compromiso con la estabilidad de costos para proteger el bolsillo de las familias mexicanas.



Hacemos un… pic.twitter.com/B2GXBgTvo7 — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) April 14, 2026

Por ejemplo, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron este martes su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio, por lo que dijeron no existe justificación técnica y económica para un alza.

No hay aumento en el precio de la tortilla. Lo decimos con claridad.

Desde el @GobiernoMX, y la industria harinera y tortillera se desmiente el alza en precios y se mantiene el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, impulsado por nuestra Presidenta… pic.twitter.com/G6ZJfuVYfF — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) April 15, 2026

¿Cómo se vigilan los precios de la tortilla?

La Profeco realiza un monitoreo de precios en 603 tortillerías a nivel nacional a través del programa Quién es Quién en los Precios, e invita a sumarse al acuerdo y calibrar sus instrumentos para garantizar kilos completos para las y los consumidores.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar el abasto de maíz, proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas y avanzar en la soberanía alimentaria del país.

Síguenos en Google News y encuentra más información