Golpe al bolsillo: Cuándo sube el precio de la tortilla y cuánto costará el kilo en México

Precio de la tortilla aumentaría en abril: esto pagarías por kilo en México. Getty Images

El precio del kilo de tortilla en México podría registrar un aumento de entre 2 y 4 pesos en diversas regiones del país en los próximos días, debido al incremento en los costos de producción, advirtió Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.

Durante una entrevista en el programa Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar el representante del sector explicó que este ajuste no es una decisión arbitraria, sino el resultado de una presión acumulada en toda la cadena productiva.

Actualmente, el precio promedio del kilo de tortilla varía dependiendo de la región. En zonas como la Ciudad de México y el Estado de México, se mantiene alrededor de los 22 pesos, mientras que en otras partes del país ya alcanza entre 30 y 32 pesos.

¿Por qué subiría el precio de la tortilla?

Uno de los puntos clave es que el precio de la tortilla es libre, es decir, no está regulado por el gobierno, por lo que cada productor ajusta sus costos de acuerdo con su realidad económica.

De acuerdo con López García, el sector enfrenta incrementos en insumos fundamentales como:

Gas

Electricidad

Papel grado alimenticio

Refacciones

Costos logísticos

Además, aunque el maíz y la harina han mantenido cierta estabilidad, no son los únicos factores que determinan el precio final.

Otro elemento importante es el aumento en los salarios, especialmente en algunas regiones del país donde la mano de obra se ha encarecido.

Golpe al bolsillo: tortilla podría subir en abril por aumento en costos de producción

La conversación dejó ver varios factores estructurales que explican el posible aumento:

1. Inflación acumulada y rezago en precios

El sector lleva aproximadamente tres años sin ajustes significativos en el precio de la tortilla, lo que ha generado un desfase cercano al 16% frente a la inflación.

2. Falta de políticas públicas específicas

López García señaló que no existe una estrategia clara del gobierno para atender las necesidades del sector, lo que ha impedido estabilizar los precios.

3. Ruptura de acuerdos previos

El intento de establecer un acuerdo nacional para regular el precio de la tortilla no prosperó, debido a la falta de consenso entre autoridades y productores.

4. Competencia desleal

El crecimiento desordenado de tortillerías, sin supervisión adecuada de licencias, ha generado una sobreoferta que afecta la estabilidad del mercado.

5. Factores regionales

En estados con problemas de inseguridad o en zonas fronterizas, los costos operativos son más altos, lo que se refleja en precios más elevados para el consumidor.

¿Cuándo podría subir el precio de la tortilla?

Según lo explicado por Homero López García, algunos establecimientos podrían comenzar a ajustar sus precios a partir de mediados de abril, aunque el impacto completo se reflejaría en las siguientes semanas.

El aumento no será uniforme en todo el país, ya que dependerá de los costos locales y de la dinámica de cada región.

¿Cómo afectará a los consumidores?

La tortilla es uno de los alimentos básicos en México, por lo que cualquier incremento impacta directamente en el gasto diario de millones de familias.

Además, el alza también podría repercutir en otros sectores, como el de alimentos preparados, donde la tortilla es un insumo esencial.

¿Hay forma de evitar el aumento?

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla aseguró que existen alternativas para estabilizar el precio, principalmente mediante la implementación de políticas públicas enfocadas en el sector.

Sin embargo, advirtió que, sin acciones concretas, el incremento en el costo del kilo de tortilla será inevitable en varias regiones del país.