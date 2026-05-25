“No hay imputación”: Sheinbaum niega tintes políticos en citatorios de FGR a Maru Campos y Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existan tintes políticos en citatorios FGR que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre los citatorios de la FGR?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primer a Mandataria aseguró que las comparecencias forman parte de investigaciones ministeriales en curso de la instancia pero enfatizó, no hay imputaciones contra ambos mandatarios estatales.

“Y como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista. No quiere decir que haya un... que esté imputada de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la Fiscalía, fue llamada a una entrevista”. —

“Y también entre otros muchos casos está el caso de Sinaloa, entre ellos a el gobernador con licencia de Sinaloa, al senador, al que fue también, o que está con licencia de la presidencia municipal de Culiacán, y otros. Hay otros dos que se entregaron. Entonces, pues es parte de las investigaciones que hace la Fiscalía, por eso yo dije ‘bueno, son procedimientos’. No, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino sencillamente entrevistas”.

Gerardo Merida Sánchez, es secretario se Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, él era señalado junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya Ampliar

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¿Por qué fueron citados los mandatarios estatales?

Recordó que Maru Campos, fue citada para hablar de la participación de agentes de la CIA en un operativo anti drogas en Chihuahua, mientras Rocha Moya, fue citado al formar parte de la lista de diez mexicanos señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Qué dijo sobre las noticias falsas?

La Jefa del Ejecutivo Federal, lamentó que se sigan difundiendo noticias falsas sobre el tema, por lo que dijo que solicitó a la Consejera Jurídica de la presidencia , Luisa María Alcalde instrumentar un premio, al “mitómano de la semana”.

“Hoy le propuse a María Luisa, iba a decir otra vez… a Luisa María, que demos un premio, el mitómano de la semana. Y es que, de verdad, es increíble las mentiras, pero descaradas".

La jefa del ejecutivo federal señaló la entrega de ese “premio” se dará desde la próxima semana en la sección de Detector de Mentiras, ampliado.

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