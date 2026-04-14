Sheinbaum rechaza alza en tortilla y pide frenar aumentos en alimentos

Advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no existe justificación para que los comercializadores de productos se aprovechen para subir el precio de la tortilla en México como en el caso del kilogramo de jitomate que va de los 20 a los 80 pesos o del amago de subir en cuatro pesos, el costo de la tortilla mientras en algunas regiones ya se encuentra en los 35 pesos.

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¿Por qué no debería subir el precio de la tortilla?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria hizo referencia a lo dicho por el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) que calculó que el kilo de tortilla podría aumentar entre dos a cuatro pesos por el mayor costo de la tonelada de harina de maíz.

“Porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla, ayer cuando vi esta declaración le hablé al secretario de Sader y le dije, comunícate no sólo con esta persona sino con todos los que tenemos el acuerdo maíz-tortilla porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla ni de otros productos, cómo es posible que el kilo del jitomate en las tiendas del ISSSTE esté a 20 pesos y en Walmart este a 80”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué acciones tomará el gobierno ante el alza de precios?

Por ello indicó que este jueves sostendrá una reunión con los comercializadores que se sumaron al Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) para que no haya inflación.

La jefa del Ejecutivo Federal reiteró que el gobierno sigue fortaleciendo la relación con productores del país y comentó que ya se dio un primer acercamiento este lunes entre gasolineros y la secretaria de Energía, Luz Elena González para atender el incremento en el precio de los combustibles.

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