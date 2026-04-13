Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Hay multas por no hacer el registro en abril 2026?

El trámite para tu Credencial del Servicio Universal de Salud no genera recargos, así que no hay multas por no hacer el registro en abril 2026

Con la puesta en marcha del registro de la nueva identificación para el sector salud, ha surgido la duda sobre qué tan obligatorio es cumplir con las fechas asignadas y qué consecuencias reales existen por no asistir. El calendario por apellidos es la forma en que se está organizando la atención en los módulos, pero es importante separar los rumores de la realidad del programa. Aquí te explicamos qué sucede con la credencial del Servicio Universal de Salud y si hay multas por no hacer el registro en abril 2026 o no.

¿Hay multa por no sacar la credencial de salud?

No, no hay ninguna multa por no sacar la credencial de Servicio Universal de Salud. Sin embargo, toma en cuenta que no tramitarla puede ocasionarte problemas al intentar darte de alta en el nuevo sistema o al solicitar servicios de urgencia en instituciones distintas a la tuya.

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¿Dónde tramitar la nueva credencial de Salud?

La credencial de Servicio Universal de Salud se tramita en los módulos de atención que estarán ubicados en los distintos estados del país, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El proceso es a través de un registro que comienza prioritariamente con adultos mayores de 85 años en adelante. El registro será gradual con distintos grupos de edad y, por ahora, debes seguir el calendario de registro durante el mes de abril.

¿Cómo funcionará la credencial del Servicio Nacional de Salud?

La credencial de Servicio Universal de Salud funcionará como una llave maestra:

Si eres derechohabiente del ISSSTE pero te queda más cerca una clínica del IMSS, podrías recibir atención ahí.

Si perteneces a IMSS-Bienestar, podrías ser atendido en instalaciones del ISSSTE.

La meta es que las instituciones se presten los servicios entre ellas para que tú recibas la atención más rápida posible, utilizando la credencial como tu identificador único de salud.

¿Qué se necesita para sacar la credencial de Salud?

Para obtener tu credencial de Servicio Universal de Salud, es necesario presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses de antigüedad.

Teléfono de contacto y un correo electrónico activo.

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