Nueva Credencial Universal de Salud 2026: Fechas de registro obligatorio en abril por apellido

Los adultos de 85 años o más son los primeros que deben de tramitar su Nueva Credencial Universal de Salud 2026 siguiendo las fechas de registro obligatorio en abril por apellido.

Ya está por empezar el trámite para sacar la nueva tarjeta que servirá para atenderte en cualquier hospital público. El Gobierno quiere que con este plástico sea más rápido que te den consulta o medicinas, sin tantas vueltas ni papeles de más. Para que no se te pase el día y te quedes sin ella, es muy importante que cheques las fechas de registro obligatorio por apellido de la nueva Credencial Universal de Salud 2026.

¿Cuándo inicia la credencialización del Bienestar?

La credencialización del Bienestar arranca este lunes 13 de abril de 2026. El registro es gratis, pero obligatorio para poder formar parte del padrón del nuevo Servicio Universal de Salud.

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Calendario nueva Credencial Universal de Salud 2026

El calendario de la nueva Credencial Universal de Salud quedó de la siguiente forma según la letra inicial de tu primer apellido:

Lunes 13 y 27 de abril: Letras A y B .

Letras . Martes 14 y 28 de abril: Letra C .

Letra . Miércoles 15 y 29 de abril: Letras D, E, F .

Letras . Jueves 16 y 30 de abril: Letra G .

Letra . Viernes 17 de abril: Letras H, I, J, K, L .

Letras . Sábado 18 de abril: Rezagados de la A a la L .

Rezagados de la . Lunes 20 de abril: Letra M .

Letra . Martes 21 de abril: Letras N, Ñ, O, P, Q .

Letras . Miércoles 22 de abril: Letra R .

Letra . Jueves 23 de abril: Letras S, T y U .

Letras . Viernes 24 de abril: Letras V, W, X, Y, Z .

Letras . Sábado 25 de abril: Rezagados de la M a la Z.

¿Dónde tramitar la nueva credencial de salud?

Los módulos de atención estarán ubicados en las capitales de los estados participantes y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Aquí te compartimos las sedes principales donde podrás realizar el registro de tu Credencial Universal de Salud:

CDMX

Norte: Mexicali, La Paz, Culiacán, Hermosillo y Ciudad Victoria.

Centro: Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Sur y Sureste: Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Villahermosa, Campeche, Mérida, Chetumal y Xalapa.

Occidente: Colima, Morelia y Tepic.

Bajío: Zacatecas y Chilpancingo.

Requisitos para sacar la nueva Credencial Universal de Salud 2026

Antes de salir de casa, revisa que lleves estos documentos para el registro de tu Credencial Universal de Salud:

Identificación Oficial vigente con fotografía (INE o Pasaporte). CURP certificada (puedes descargarla gratis en el portal oficial de RENAPO). Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses de antigüedad). Teléfono de contacto y un correo electrónico (esto es vital para que te avisen cuando tu plástico esté listo).

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