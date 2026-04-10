Partos, cáncer y vacunas: ¿Qué servicios y urgencias cubrirá la nueva credencial del Servicio Universal de Salud?

Con la credencial Universal de Salud, los mexicanos podrán recibir atención médica en cualquier centro de salud público. / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

Con el nuevo Servicio Universal de la Salud que el Gobierno de México implementará, a partir de enero de 2027, todos los ciudadanos del país podrán tener acceso a atención médica en cualquier institución pública de salud, sin importar su derechohabiencia.

O sea, que sin importar si eres del IMSS o del ISSSTE podrás ser atendido en cualquier centro de salud público sin importar si acudes a la clínica que te corresponde y garantizar el seguimiento.

Recientemente, en una de las conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que con la nueva credencial Universal de Salud, cualquier persona podrá encontrar la atención médica a la que tiene derecho para atenderse de manera gratuita.

Asimismo, el funcionario expuso las emergencias a las que los mexicanos podrán tener acceso en esta red integrada de servicios.

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Qué servicios cubrirá la credencial Universal de Salud

La credencial del Servicio Universal de Salud, además de que será un documento oficial de identificación, como el INE o la CURP, permitirá que los mexicanos reciban atención en diferentes rubros médicos:

Embarazos de alto riesgo y partos

Las mujeres diagnosticadas con embarazos de alto riesgo, podrán atenderse en los hospitales de mayor capacidad resolutiva y cercanos a sus domicilios. Y se brindará atención de emergencias obstétricas.

Infartos

Esta es una de las primeras causas de muerte en México, por lo que los problemas del corazón también están considerados.

Eventos cerebrovasculares

Embolias, infartos cerebrales y otros padecimientos que se atienden en salas de hemodinamia serán atendidos.

Cáncer de mama

Las mujeres podrán acudir a hacerse una mastografía, hacerse una biopsia y recibir todo el tratamiento en la unidad que mñas cerca le quede a la paciente.

Seguimiento a tratamientos

Entre las enfermedades que entran para darles continuidad, están insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.

Plan universal de vacunación

Todas las dosis indicadas en el Plan Nacional de Vacunación.

Puntos clave para el registro al nuevo Servicio Universal de Salud

La nueva credencial del Servicio Universal de Salud servirá como un documento oficial, así como la INE y la CURP.

El registro para tramitar la credencial Universal de Salud inicia el 13 de abril mediante módulos.

Se hará de forma organizada mediante un calendario de registro basado en la primera letra del apellido del beneficiario.

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