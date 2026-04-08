¿Registro a la Credencial Universal de Salud será obligatorio? Adultos mayores van primero

Con la credencialización podrás acudir a distintos hospitales en caso de urgencia; revisa si el registro a la Credencial Universal de Salud será obligatorio y por qué los adultos mayores van primero.

La presidenta Sheinbaum anunció que ya preparan una forma de atenderte en cualquier clínica pública del país sin que importe dónde estés dado de alta. Este nuevo sistema utilizará una identificación con fotografía que poco a poco dejará atrás a los viejos carnets de papel, permitiendo que los médicos consulten tu historial digital en cualquier estado. Así que, para que sepas qué pasos seguir y no te tome por sorpresa el cambio, checa si el registro a la Credencial Universal de Salud será obligatorio y por qué los adultos mayores van primero.

¿Dónde tramitar la credencial universal de salud?

El trámite de la Credencial Universal de Salud se realiza en los Módulos de Bienestar, el registro se llevará a cabo mediante un calendario organizado por la letra del primer apellido.

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¿Cuándo inicia la credencialización Bienestar?

La credencialización del Bienestar inicia del 13 al 30 de abril en su primera etapa. Esta fase inicial está convocando solo a personas adultas mayores de 85 años, quienes podrán acudir acompañados de un familiar o persona cuidadora. Debido a criterios que priorizan a los grupos vulnerables.

Toma en cuenta que el proceso será gradual por grupos de edad; aunque el registro empieza ahora, los beneficios y el uso pleno del plástico se concretarán en enero de 2027.

¿Es obligatoria la credencial universal de salud?

Sí, la Credencial Universal de Salud es obligatoria para todos los ciudadanos, ya que se convertirá en el documento indispensable para recibir atención médica en cualquier institución pública, incluyendo el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y PEMEX.

Además, este documento reemplazará los carnets tradicionales y tendrá validez como identificación oficial.

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