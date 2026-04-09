Nueva ciclovía en Tlalpan: Autoridades anuncian cuándo estará lista rumbo al Mundial 2026

La Ciudad de México sigue alistándose para el Mundial 2026, y uno de los proyectos clave en movilidad es la nueva ciclovía en Tlalpan, que busca mejorar la conexión hacia el sur de la capital.

Este proyecto es importante porque no solo facilitará el traslado durante el evento deportivo, también beneficiará a miles de personas que diariamente se mueven por esta zona en su vehículo de dos ruedas. Así que sigue leyendo para que te enteres de la información oficial.

¿Cuándo estará lista la nueva ciclovía de Tlalpan?

De acuerdo con información reciente, la ciclovía en Tlalpan estaría lista a mediados de abril, es decir, antes del Mundial 2026. Las autoridades han señalado que la obra forma parte de los preparativos de infraestructura para recibir a visitantes nacionales e internacionales.

Por lo que si estás esperando para moverte en tu bicicleta en la nueva ciclovía de Tlalpan, queda muy poco tiempo para que puedas hacerlo.

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¿Por dónde pasará la nueva ciclovía de Tlalpan?

La ciclovía se desarrollará a lo largo de Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades de la ciudad. Esta ruta es clave porque conecta distintos puntos importantes del sur con zonas céntricas, además de facilitar el acceso hacia el Estadio Banorte, uno de los escenarios principales del Mundial.

Es importante mencionar que la nueva ciclovía de Tlalpan, recorrerá de la zona sur hasta conectar con la zona centro. Así que se espera que el servicio de Ecobici llegue por primera vez al sur de la CDMX, y mientras eso sucede, si usas tu bicicleta personal, es mejor que la estrenes en este espacio de la capital.

El proyecto busca impulsar la movilidad sustentable en la ciudad, con beneficios como:

Reducción de tiempos de traslado

Alternativas al uso del automóvil

Mejora en la seguridad para ciclistas

Conexión con otros medios de transporte

La nueva ciclovía de Tlalpan que podría cambiar la forma de movilidad al sur de la CDMX

Más allá del Mundial 2026, esta ciclovía podría convertirse en una de las rutas más importantes para quienes se trasladan diariamente hacia el sur de la ciudad.

Su conexión directa con el Estadio Banorte la posiciona como una alternativa clave para evitar tráfico en eventos masivos, algo que podría cambiar la forma en que miles de personas llegan a esta zona. Aunque el proyecto ya está en su fase final, es importante seguir atentos a los anuncios oficiales sobre avances, cierres viales o modificaciones en la zona.