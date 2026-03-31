Motociclistas podrían pagar más de 2,000 pesos de multa si conducen con menores de edad a bordo

En 2026, las autoridades de la Ciudad de México han reforzado las sanciones para motociclistas que incumplan el Reglamento de Tránsito, especialmente en casos que ponen en riesgo la seguridad, como transportar menores de edad sin cumplir las condiciones permitidas.

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De acuerdo con la normativa vigente, las motocicletas solo pueden llevar el número de pasajeros que indique la tarjeta de circulación. Además, todos los ocupantes deben contar con equipo de protección adecuado, como casco certificado.

En este contexto, llevar menores de edad puede derivar en una multa de más de 2,000 pesos si no se cumplen estas condiciones, ya que se considera una práctica de alto riesgo.

¿De cuánto es la multa en 2026?

Las multas para motociclistas en CDMX se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de aproximadamente 117 pesos diarios.

Dependiendo de la infracción, la sanción puede ir de 10 a 20 UMAs, es decir, entre 1,173 y 2,346 pesos.

Esto significa que, en casos como transportar pasajeros de forma indebida o sin cumplir medidas de seguridad, los motociclistas podrían pagar más de 2,000 pesos.

No solo es la multa: otras sanciones

Además del pago económico, las autoridades pueden aplicar sanciones adicionales, como:

Retiro de puntos en la licencia

Envío de la motocicleta al corralón

Costos extra por arrastre y almacenamiento

Estas medidas buscan reducir accidentes, ya que los motociclistas son uno de los grupos más vulnerables en siniestros viales en la capital.

¿Por qué se endurecen las reglas?

El aumento en la vigilancia responde a una estrategia del Gobierno de la CDMX para mejorar la seguridad vial. El uso incorrecto de motocicletas, como llevar menores sin protección adecuada, incrementa el riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

Especialistas en movilidad señalan que estas medidas no solo buscan sancionar, sino también prevenir tragedias en calles y avenidas.

Recomendaciones para evitar multas

Verifica cuántos pasajeros permite tu motocicleta

Usa casco certificado siempre

Evita transportar menores si no cumplen condiciones de seguridad

Respeta el Reglamento de Tránsito

En 2026, circular en moto implica más vigilancia. Cumplir las reglas no solo evita multas, también puede salvar vidas.