Transporte en el AICM: ¿Desde dónde se podrá pedir un taxi por aplicación?

Si llegas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y planeas pedir un taxi por aplicación, hay algo clave que debes saber. Pues desde la última reunión de taxistas que se encuentran en el aeropuerto, mencionaron que ya no puedes abordarlo dentro de las terminales.

Esto se debe a regulaciones federales, ya que los viajes por aplicación solo pueden iniciarse en zonas específicas fuera del aeropuerto, lo que ha generado dudas entre viajeros en 2026. Así que sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles sobre pedir un taxi por aplicación dentro del AICM.

¿Dónde pedir un taxi por aplicación en el AICM?

Actualmente, el abordaje de taxis por aplicación está permitido únicamente en puntos cercanos, pero fuera del perímetro del aeropuerto. Es decir:

Terminal 1 AICM

Sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo

Cerca de la estación del Metro Terminal Aérea

Terminal 2 AICM

En Avenida Fuerza Aérea Mexicana (Eje 1 Norte)

En bahías designadas a unos minutos caminando de la terminal

Estos puntos funcionan como zonas oficiales para evitar sanciones tanto a conductores como a usuarios.

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¿Por qué no puedes pedir un taxi por aplicación dentro del aeropuerto?

El transporte en aeropuertos está regulado por leyes federales que establecen que solo taxis concesionados pueden operar dentro del recinto. Asimismo, las plataformas de taxis no tienen permiso para recoger pasajeros en el AICM.

Por eso, el AICM implementó puntos externos obligatorios para el abordaje.

Pasos para ubicar el punto exacto en el mapa donde puedes pedir el taxi por aplicación en el AICM

Antes de pedir tu viaje, toma en cuenta los pasos siguientes para qe no tengas problema al llegar o regresar a casa en el AICM:

Revisa el punto de encuentro en la app

Camina hacia la zona autorizada más cercana

Solicita el servicio solo cuando ya estés ahí

Esto evita cancelaciones o confusiones con el conductor.

También, uno de los puntos que más sorprende a los usuarios es la distancia. Esto dependerá de la terminal y la puerta de salida, por lo que podrías caminar entre 5 y 15 minutos con el equipaje en zonas exteriores al aeropuerto.

Aunque autoridades aseguran que los trayectos son seguros, iluminados y señalizados, para muchos viajeros esto cambia completamente la experiencia de llegada