Multa de 35,000 pesos: Automovilistas que superen los 30 km/h en estas zonas serán sancionados

CDMX confirma multa de hasta 35,000 pesos a conductores que superen los 30 km/h. Getty Images

Los automovilistas que circulan por la capital deben prestar atención a los límites de velocidad, especialmente en zonas donde la prioridad es la seguridad de peatones y ciclistas. Autoridades de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México confirmaron que exceder los 30 km/h en áreas específicas puede generar multas que superan los 35,000 pesos cuando se trata de vehículos de carga o transporte pesado.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el límite de velocidad en zonas escolares, hospitales y calles secundarias es de 30 kilómetros por hora, con el objetivo de reducir accidentes y proteger a los peatones.

¿En qué zonas aplica el límite de 30 km/h?

El límite se aplica principalmente en áreas donde hay mayor presencia de peatones o circulación local. Entre ellas destacan:

Zonas escolares

Hospitales

Calles secundarias y residenciales

Áreas con alto flujo peatonal

Zonas con señalización específica de velocidad

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el incumplimiento de estos límites puede derivar en sanciones económicas dependiendo del tipo de vehículo y la gravedad de la infracción.

¿Por qué la multa puede superar los 35,000 pesos?

Las sanciones más altas aplican principalmente a vehículos de carga o transporte pesado que exceden los límites de velocidad o ponen en riesgo a peatones y ciclistas. En estos casos, las multas pueden alcanzar hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa montos superiores a 35,000 pesos.

Las autoridades capitalinas han reiterado que estas medidas forman parte de la estrategia “Visión Cero”, una política de seguridad vial que busca reducir accidentes fatales en la ciudad.

Recomendaciones para evitar multas

Para evitar sanciones, las autoridades recomiendan a los conductores:

Respetar los límites de velocidad señalados

Reducir la velocidad en zonas escolares o residenciales

Mantener atención a peatones y ciclistas

Seguir la señalización vial en todo momento

El gobierno capitalino insiste en que respetar los límites de velocidad no solo evita multas, sino que puede salvar vidas, especialmente en las zonas más transitadas de la ciudad.