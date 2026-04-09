Credencial Universal de la Salud: Así sería la nueva app para agendar citas y revisar tu historial médico

Mx - Credencial Universal de la Salud, tendrá una app

Autoridades federales anunciaron una nueva app del Servicio Universal de Salud que permitirá a los usuarios gestionar consultas médicas, revisar su historial clínico y ubicar hospitales desde su celular. Todo gracias a la implementación de la Credencial Universal de la Salud, a la cual, todos los mexicanos tendrán acceso.

Este proyecto es relevante porque busca facilitar el acceso a servicios médicos en todo el país, especialmente para quienes enfrentan dificultades para acudir presencialmente a clínicas.

¿Qué es la app del Servicio Universal de Salud?

Se trata de una aplicación móvil que formará parte del nuevo modelo de atención médica en México, el cual busca integrar instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en una sola red. La app será una herramienta clave para que los usuarios puedan acceder a servicios médicos de forma más rápida y sencilla.

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¿Qué podrás hacer desde la app con la Credencial Universal de la Salud?

En su primera versión, la aplicación permitirá:

Tener una credencial digital de salud

Consultar si tienes derecho a servicios médicos

Ubicar hospitales y centros de salud cercanos

Sin embargo, en versiones más avanzadas, se espera que incluya funciones más completas como:

Agendar citas médicas

Revisar tu historial clínico y expediente digital

Consultar resultados y recetas

Acceder a consultas online con tu médico de cabecera

Recibir seguimiento médico con apoyo de inteligencia artificial

La primera versión de la app se lanzará durante 2026, junto con el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud. Mientras que las funciones más completas, como citas médicas e historial clínico, se implementarán progresivamente hacia 2027.

Mx - Credencial Universal de la Salud, presentan app Ampliar

¿Por qué esta app del Servicio Universal de Salud es una innovación?

Más allá de ser solo una herramienta digital, esta app podría transformar la manera en que los mexicanos acceden a servicios de salud. El hecho de poder consultar tu historial, agendar citas y recibir atención médica desde el celular podría reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de millones de pacientes.

Para usar esta app, será necesario contar con la credencial del Servicio Universal de Salud, la cual también tendrá una versión digital integrada. Además, el sistema se implementará de forma gradual, por lo que no todas las funciones estarán disponibles desde el inicio.