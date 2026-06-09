¿Tu ropa huele a humedad? El truco con vinagre que elimina el mal olor en temporada de lluvias

El olor a humedad en la ropa es común en temporada de lluvias, pero puede eliminarse con un sencillo truco durante el lavado.

La temporada de lluvias parece estar adelantándose y, con ella, uno de los problemas más comunes en casa. La ropa que no se seca bien y termina agarrando ese olor a humedad que nomás no se va. Aunque la vuelvas a lavar, el mal aroma puede quedarse pegado durante varios días.

Esto pasa porque la humedad facilita la aparición de bacterias y hongos en las fibras de la tela, sobre todo cuando la ropa se queda mojada por mucho tiempo dentro de casa o en lugares con poca ventilación.

Y ojo, porque echarle más detergente o más suavizante no siempre resuelve el problema.

¿Por qué la ropa huele a humedad en temporada de lluvias?

El mal olor aparece cuando la ropa se queda húmeda durante varias horas o incluso días. En esas condiciones, las bacterias encuentran el ambiente ideal para multiplicarse entre las fibras de las telas.

Además, hay un error bastante común. Usar demasiado suavizante. Este producto puede formar una capa sobre la tela que

Retiene la humedad

Dificulta la ventilación adecuada

Favorece la acumulación de bacterias

Por eso, aunque la ropa salga de la lavadora oliendo rico, el olor a humedad puede regresar al poco tiempo.

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¿Por qué el vinagre elimina el olor de la ropa?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que ayuda a

Neutralizar los malos olores

Eliminar bacterias

Remover residuos de detergente y suavizante

Y lo mejor es que, si se usa correctamente, no daña las telas ni altera los colores de la ropa.

¿Cómo usar vinagre para quitar el olor a humedad?

Si tienes prendas que siguen oliendo a humedad, puedes aplicar este método sencillo al momento de lavar.

Lava la ropa como lo haces normalmente

Sustituye el suavizante por una taza de vinagre blanco en el compartimento correspondiente

Deja que el ciclo de lavado termine con normalidad

No te preocupes por el olor, porque el aroma del vinagre desaparece cuando la ropa se seca.

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¿Qué hacer si el olor es muy fuerte?

Hay ocasiones en las que el olor ya está muy impregnado, como suele pasar con chamarras, toallas o cobijas. En esos casos conviene hacer un paso previo.

Remoja la prenda en agua con media taza de vinagre blanco

Déjala reposar durante 20 minutos

Después lávala de forma habitual

Este paso ayuda a desinfectar la prenda antes del lavado.

¿Cómo evitar que la ropa vuelva a oler mal?

Más allá del truco del vinagre, la clave está en evitar que la humedad se quede atrapada en las prendas. Así que toma en cuenta:

Saca la ropa de la lavadora en cuanto termine el ciclo

Ponla a secar en un lugar ventilado, cerca de ventanas o donde corra el aire

Usa un ventilador si no hay sol directo

Evita guardar prendas que todavía se sientan medio húmedas

El truco del vinagre es una solución práctica, barata y fácil de aplicar durante la temporada de lluvias. Usarlo correctamente no solo ayuda a quitar el olor a humedad, también evita que tengas que volver a lavar la ropa una y otra vez, lo que al final se traduce en ahorro de agua, tiempo y dinero.

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