Jornada laboral de 40 horas: revelan el calendario oficial para reducir las horas de trabajo hasta 2030

Estas son las fechas clave de la reducción gradual hasta 2030. Getty Images

La reducción de la jornada laboral en México ya tiene una ruta definida. Durante 2026, trabajadores, empresas y especialistas han seguido de cerca la implementación de la reforma que reducirá gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas, una de las modificaciones más importantes a los derechos laborales en las últimas décadas.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el calendario aprobado dentro del proceso de reforma, la reducción será progresiva y se completará en 2030. El objetivo es permitir que las empresas se adapten de forma ordenada mientras se mejora la calidad de vida de millones de trabajadores en el país.

Actualmente, la jornada máxima legal sigue siendo de 48 horas semanales durante 2026, pero el nuevo esquema comenzará a aplicarse a partir de 2027 con disminuciones graduales de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales.

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¿Cuál es el calendario oficial de la jornada laboral de 40 horas?

Según el esquema presentado por las autoridades laborales y el proceso legislativo aprobado en 2026, el calendario quedará de la siguiente manera:

2026: se mantienen las 48 horas semanales.

2027: la jornada máxima será de 46 horas.

2028: la jornada máxima será de 44 horas.

2029: la jornada máxima será de 42 horas.

2030: entrará en vigor la jornada laboral de 40 horas semanales.

Este modelo busca evitar afectaciones abruptas a la productividad y facilitar la reorganización de horarios, turnos y procesos dentro de las empresas.

¿La reducción de horas afectará el salario de los trabajadores?

Uno de los puntos más importantes de la reforma es que la disminución de horas laborales no contempla reducciones salariales ni pérdida de prestaciones.

La STPS ha señalado que el objetivo principal es generar mejores condiciones laborales, reducir el desgaste físico y emocional de los trabajadores y fortalecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. La reforma también busca acercar a México a estándares laborales que ya operan en otros países.

Además, las horas extraordinarias continuarán reguladas por la Ley Federal del Trabajo y deberán pagarse conforme a las disposiciones vigentes.

¿Quiénes serán beneficiados por la reforma laboral de 40 horas?

La medida beneficiará a millones de trabajadores del sector privado y a diversos organismos públicos sujetos a las nuevas disposiciones laborales.

Los sectores con jornadas más extensas, como manufactura, comercio, logística, transporte y servicios, serán algunos de los principales beneficiados con la reducción gradual. No obstante, las empresas deberán realizar ajustes operativos para cumplir con los nuevos límites legales.

Las autoridades laborales han reiterado que la transición se desarrollará de manera escalonada para permitir una adaptación responsable tanto para trabajadores como para empleadores. Si el calendario se mantiene sin modificaciones, México alcanzará oficialmente la jornada laboral de 40 horas semanales en enero de 2030, marcando un cambio histórico en el mercado laboral nacional.