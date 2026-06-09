Noche de Museos Mundialista: Lista de museos en CDMX con horario extendido en junio 2026

Los museos de la CDMX son un gran referente cultural, por lo que con motivo del Mundial 2026 el próximo 11 de junio de 2026, algunos museos del INBAL tendrán horarios extendidos para que miles de personas puedan vivir la experiencia que cada mes vivimos los residentes de la capital. Así que si estás interesado/a en la Noche de Museos Mundialista, sigue leyendo para saber qué recintos culturales cambiarán de horario por una noche.

¿Qué museos se encuentran en la lista de Noche de Museos Mundialista?

Los museos pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), han decidido abrir un horario como el típico miércoles “Noche de Museos” solo que esta vez le agregaron el “Mundialista” ya que por cuestiones de alta demanda, decidieron hacer esta orden. Por lo que la Noche de Museos Mundialista se conforma por los siguientes recintos:

Museo de Arte Carrillo Gil cerrará hasta las 17:00 hrs

Museo Nacional de San Carlos abrirá hasta las 18:00 hrs

Sala de Arte Público Siqueiros aceptará asistentes hasta las 18:00 hrs

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, tendrá horario extendido hasta las 18:30 hrs

Museo Mural Diego Rivera con un horario hasta las 18:30 hrs

Museo de Arte Moderno contará con un horario hasta las 19:00 hrs

Museo Tamayo Arte Contemporáneo extenderá su horario hasta las 19:00 hrs

Museo Nacional de la Estampa estará abierto hasta las 19:00 hrs

Galería José María Velasco también abrirá hasta las 19:00 hrs

Palacio de Bellas Artes tendrá un horario hasta las 19:00 hrs

Entonces, si planeas asistir a alguno de estos recintos en la Noche de Museos Mundialistas, recuerda revisar sus sitios oficiales para tener la información completa de todas sus actividades.

¿Cuándo es la Noche de Museos Mundialista?

Todo estos lugares que forman parte de la Noche de Museos Mundialistas, extenderán su horario el miércoles 10 de junio de 2026. Así que será mejor que revises qué tipo de actividades tendrá cada museo para que visites el que mejor se acople a tu vibe del momento.

Pero no te preocupes, que si no alcanzas a ir este miércoles, también habrá otra segunda ronda de Noche de Museos Mundialistas el próximo miércoles 17 de junio de 2026 en los mismos sitios antes mencionados.

Recuerda que la fiesta futbolística del Mundial 2026 es una actividad que no se puede perder de vista, entre remodelaciones, protestas y órdenes de la FIFA, es un evento difícil de ignorar.