Ley Trasciende: Especialistas desmienten rechazo médico a la eutanasia en México

La activista e impulsora de la Ley Trasciende en México, Samara Martínez, informó en entrevista con Areli Paz que lanzaron una recolección de firmas con el apoyo de más de dos mil profesionales del sector salud que respaldan su regulación para desmentir que los médicos no apoyan la propuesta que está a favor de la asistencia médica para morir.

TE PUEDE INTERESAR: Eutanasia en México con Samara Martínez: ¿Qué propone la ‘Ley Trasciende’ y por qué está recibiendo mucho apoyo?

¿Por qué médicos respaldan la Ley Trasciende?

“Opinan que, así como la medicina asiste en el nacimiento de la vida, también en los casos extremos pues debería asistir para una muerte, sin dolor, sin sufrimiento. Son especialistas de todas las áreas, sobre todo una gran parte del área de enfermería son los que respaldan, médicos paliativistas y médicos especialistas que ven a los pacientes sufrir y que por cuestiones legales no pueden ayudar porque esto es criminalizado”. — Samara Martínez, activista e impulsora de a Ley Trasciende en México

Esto implica escuchar, acompañar y respetar la voluntad de las personas, incluso en el final de la vida.



Hablar de #MuerteDignayYa también es hablar de un sistema de salud más humano, más justo y más cercano.



La dignidad no termina la vida. pic.twitter.com/myRxviNVuu — Muerte Digna Ya (@MuerteDignaYa) April 7, 2026

¿Qué riesgos existen al no regular la eutanasia?

Martínez señaló que ha tenido el apoyo en cada foro, conversación, conversatorio o conferencia que se ha realizado en hospitales, grupos de bioética o comités donde la mayoría están a favor porque interactúan con los casos y no hay más que hacer por el paciente; además mencionó que como la eutanasia no está regulada existe en la clandestinidad lo que implica un riesgo para los médicos o el cuerpo de enfermería porque en México el artículo 312 del Código Penal se tipifica como homicidio por piedad.

“Hay que hacerlo definitivamente de manera correcta y con los protocolos y las políticas públicas establecidas, pero lo apoyan y están de acuerdo precisamente porque el principio de la medicina es salvaguardar la vida y la calidad de vida de los pacientes, no prolongar el sufrimiento y el dolor”. — Samara Martínez, activista e impulsora de la Ley Trasciende en México

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

La activista dio a conocer que el próximo 23 de abril se realizará el primer conversatorio formal dentro del Senado de la República con especialistas sobre la Ley Trasciende. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se debatiera el tema y ya se está realizando lo que pidió para dictaminarlo antes del 30 de abril cuando termina el periodo legislativo y pase al siguiente proceso legislativo.

Hoy en #AsíLasCosas en @WRADIOMexico

-El testimonio de un sobreviviente de los sueros vitaminados.

-Movilización de trabajadores de la salud.

-Trump dice que hay acuerdo, pero en Irán se reportan aún explosiones.

-SI hubo vacacionistas… el derrame en el golfo no es un… — Areli Paz (@AreliPaz) April 8, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información