¿Cómo llegar al Estadio Monterrey en transporte público? La guía completa para asistir a la sede mundialista de Nuevo León

Con el Mundial 2026 en marcha, miles de aficionados ya comenzaron a buscar la forma más rápida y económica de llegar al Estadio Monterrey, uno de los tres recintos mexicanos que recibirán partidos de la Copa del Mundo. Así que si no sabes llegar al Estadio Monterrey, te dejamos la guía completa para asistir al recinto mundialista.

¿Dónde está el Estadio Monterrey?

El Estadio Monterrey (antes Estadio BBVA), será una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y recibirá visitantes de distintas partes del mundo. Éste se encuentra en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, al oriente de la zona metropolitana de Monterrey y a los pies del emblemático Cerro de la Silla.

El recinto deportivo cuenta con la capacidad para más de 53 mil personas y es casa oficial de los Rayados de Monterrey. Por lo que durante el Mundial 2026 albergará cuatro partidos oficiales, incluidos encuentros de fase de grupos y una ronda de eliminación directa.

Mx - Estadio Monterrey rumbo al Mundial 2026 / Jam Media Ampliar

¿Cuál es la forma más fácil de llegar en transporte público?

La opción más recomendada es utilizar el sistema Metrorrey. Los aficionados deben tomar la línea 1 (amarilla) y descender en la estación Exposición, considerada el principal punto de acceso para llegar al estadio.

Una vez fuera de la estación, existe un corredor peatonal señalizado que conecta con la zona del estadio. Dependiendo del flujo de personas, el recorrido puede tomar entre 10 y 15 minutos caminando.

¿Cómo llegar desde el centro al Estadio Monterrey?

Si te encuentras cerca de la Macroplaza o en el centro, la ruta más sencilla para llegar al Estadio Monterrey es:

Tomar la línea 2 del Metro

Hacer transbordo en la estación Cuauhtémoc

Cambiar a la Línea 1 con dirección a Exposición

Descender en la terminal Exposición y caminar hacia el Estadio Monterrey

El trayecto suele tomar alrededor de 20 a 30 minutos dependiendo del punto de partida.

¿Por qué es importante el Estadio Monterrey para el Mundial 2026?

Además de ser una de las sedes oficiales del Mundial 2026, el Estadio Monterrey es considerado uno de los recintos más modernos de América Latina. Su diseño permite admirar el Cerro de la Silla desde las gradas y ha sido reconocido internacionalmente por su arquitectura.

Por ello, se espera que miles de aficionados nacionales e internacionales visiten la ciudad durante junio y julio de 2026, convirtiendo al Estadio Monterrey en un must de Nuevo León.