Del laboratorio a la esperanza: la UNAM trabaja en gotas para evitar la pérdida de visión en personas con diabetes

Gotas para evitar la pérdida de visión en personas con diabetes / Mariyariya

Una alternativa nacida en los laboratorios mexicanos

Para millones de personas que viven con diabetes, la pérdida gradual de la visión representa uno de los mayores temores asociados a la enfermedad. La retinopatía diabética, una complicación provocada por el daño en los vasos sanguíneos de la retina, es actualmente una de las principales causas de ceguera en adultos jóvenes y personas en edad laboral.

Frente a este panorama, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabaja en una innovación que podría transformar la forma en que se trata esta afección: unas gotas oftálmicas diseñadas para frenar el avance del daño ocular sin recurrir a procedimientos invasivos.

Diabetes / kyotokushige Ampliar

El problema de los tratamientos actuales

Hoy en día, muchos pacientes con retinopatía diabética deben someterse a inyecciones intraoculares repetidas para controlar la enfermedad. Aunque estos tratamientos ayudan a disminuir el crecimiento anormal de vasos sanguíneos, suelen ser costosos, incómodos y no siempre consiguen detener el deterioro visual.

Además del miedo que generan las agujas aplicadas directamente en el ojo, la necesidad de acudir constantemente a consultas médicas puede afectar la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de quienes padecen esta complicación.

Por ello, encontrar una alternativa menos invasiva se ha convertido en una prioridad para la comunidad científica.

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La vasoinhibina, la clave del descubrimiento

El proyecto es desarrollado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, en Juriquilla, Querétaro, y está encabezado por el investigador Juan Pablo Robles junto con el equipo liderado por la científica Carmen Clapp.

La investigación se basa en la vasoinhibina, una molécula producida naturalmente por el organismo que regula el crecimiento de los vasos sanguíneos. Después de más de tres décadas de estudios, los especialistas descubrieron que la actividad terapéutica de esta sustancia podía concentrarse en una pequeña parte de su estructura, lo que permitió diseñar un nuevo fármaco en forma de gotas oftálmicas.

Estas gotas tienen la capacidad de inhibir la angiogénesis, es decir, el crecimiento descontrolado de vasos sanguíneos que caracteriza a la retinopatía diabética.

Un avance que aún está en desarrollo

Aunque los resultados han generado entusiasmo, los investigadores aclaran que el tratamiento todavía se encuentra en fase preclínica. Esto significa que aún debe superar diversas etapas de evaluación antes de poder llegar a los pacientes.

Sin embargo, estudios recientes publicados por el equipo han permitido comprender mejor el mecanismo de acción del fármaco, fortaleciendo la posibilidad de que en el futuro se convierta en una opción terapéutica segura y eficaz.

Guclómetro para ayudar a medir el azúcar / Uma Shankar sharma Ampliar

Los especialistas consideran que esta innovación podría beneficiar a millones de personas en México y otros países donde la diabetes representa un importante problema de salud pública.

Una luz de esperanza para el futuro

Más allá del avance científico, el desarrollo de estas gotas representa una oportunidad para democratizar el acceso a tratamientos oftalmológicos menos agresivos y potencialmente más accesibles.

En un país donde la diabetes continúa afectando a millones de personas, cada nuevo descubrimiento abre la puerta a una mejor calidad de vida. Aunque todavía falta camino por recorrer antes de que este tratamiento esté disponible, el trabajo de la UNAM demuestra que la investigación mexicana puede ofrecer soluciones innovadoras a desafíos que impactan profundamente la vida de miles de familias.

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Lo que hoy es un prometedor proyecto de laboratorio podría convertirse mañana en una herramienta capaz de preservar uno de los sentidos más valiosos: la vista.