IMSS logra que niña de 4 años escuche por primera vez con implante en el oído

Una niña de cuatro años logró escuchar por primera vez gracias a un implante coclear realizado por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un caso de la salud que ha conmovido y dado esperanza a miles de familias en México.

El procedimiento permitió que la menor, diagnosticada con sordera profunda, comenzara a reaccionar a estímulos sonoros, marcando un antes y un después en su desarrollo.

¿Qué le pasó a la niña y cómo fue atendida?

La paciente, identificada como Emily, fue diagnosticada con pérdida auditiva profunda bilateral desde la infancia.

Tras diversos estudios médicos, especialistas determinaron que era candidata a un implante coclear, un dispositivo que permite recuperar la percepción del sonido.

El proceso incluyó:

Evaluaciones médicas multidisciplinarias

Cirugía para colocar el implante

Activación del dispositivo semanas después

Fue en ese momento cuando la niña escuchó por primera vez, reaccionando a sonidos, según relataron sus padres.

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¿Cómo funciona un implante coclear?

El implante coclear es un dispositivo electrónico que estimula directamente el nervio auditivo, permitiendo que el cerebro procese los sonidos y favoreciendo el desarrollo del lenguaje. Este tratamiento no termina con la cirugía, ya que también incluye la calibración del dispositivo, terapias auditivo-verbales y un seguimiento médico continuo para asegurar su correcto funcionamiento y adaptación.

¿Por qué detectar la sordera a tiempo puede cambiar toda una vida?

Uno de los puntos más importantes del caso es la detección temprana. Expertos del IMSS explican que el oído es clave para el desarrollo del lenguaje, por lo que una detección tardía puede afectar el aprendizaje, mientras que intervenir a tiempo mejora significativamente el pronóstico.

En muchos casos, un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre dificultades de comunicación o una integración plena en la vida escolar y social.