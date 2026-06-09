NASA mantiene en marcha Artemis III y presenta a la nueva tripulación que preparará el regreso a la Luna

La NASA reafirmó su apuesta por regresar a la Luna al anunciar que el calendario de la misión Artemis III se mantiene sin cambios. Aunque el plan ha sido modificado respecto a sus objetivos originales, la agencia espacial estadounidense confirmó que el lanzamiento continúa previsto para 2027 y dio a conocer a los cuatro astronautas que protagonizarán una de las etapas más importantes de la nueva era de exploración espacial.

El anuncio fue realizado desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, donde la agencia destacó que Artemis III será una misión clave para poner a prueba tecnologías que permitirán futuras expediciones tripuladas a la superficie lunar.

Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

Una misión que cambió de rumbo

Inicialmente, Artemis III estaba concebida como la misión que marcaría el regreso de los seres humanos a la Luna por primera vez desde 1972. Sin embargo, diversos retrasos en el desarrollo de los sistemas de aterrizaje y la necesidad de reforzar la seguridad de las operaciones obligaron a replantear la estrategia.

Ahora, el objetivo principal será realizar maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Estas pruebas servirán como un ensayo general antes de intentar nuevamente un alunizaje tripulado.

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La tripulación elegida

La NASA presentó oficialmente a los cuatro astronautas que integrarán la misión.

El comandante será Randy Bresnik, veterano astronauta con experiencia previa en el espacio. Lo acompañará como piloto Luca Parmitano, astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA), convirtiéndose en uno de los representantes internacionales más destacados del programa.

Equipo Artemis III Ampliar

El equipo se completa con Frank Rubio y Andre Douglas, quienes fungirán como especialistas de misión y tendrán un papel fundamental en la ejecución de las complejas operaciones orbitales. La selección refleja la intención de la agencia de combinar experiencia, diversidad de perfiles y cooperación internacional para afrontar los retos de esta nueva etapa.

El ensayo que abrirá el camino

Aunque Artemis III ya no llevará astronautas hasta la superficie lunar, la misión es considerada decisiva para el futuro del programa.

Durante aproximadamente dos semanas, la tripulación probará sistemas de acoplamiento entre Orion y los vehículos comerciales que, en el futuro, transportarán astronautas desde la órbita lunar hasta el suelo del satélite natural.

El éxito de estas pruebas determinará si la NASA puede cumplir su siguiente gran objetivo: concretar un nuevo alunizaje tripulado en 2028 mediante Artemis IV.

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La nueva carrera espacial

Más allá del simbolismo de volver a la Luna, el programa Artemis representa la construcción de una infraestructura permanente fuera de la Tierra. La agencia busca establecer bases cerca del polo sur lunar, desarrollar vehículos de exploración y utilizar la experiencia adquirida como preparación para futuras misiones a Marte.

Artemis II / NurPhoto Ampliar

Con la presentación de esta nueva tripulación, la NASA deja claro que, pese a los ajustes y desafíos tecnológicos, su ambición permanece intacta: convertir el regreso humano a la Luna en el primer paso hacia una presencia sostenida en el espacio profundo.