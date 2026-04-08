Mx - Fraude en conciertos: alertan por estafa digital que roba datos a fans en México / monkeybusinessimages

La emoción por conseguir boletos para conciertos o acceder a experiencias exclusivas se ha convertido en una nueva puerta de entrada para el fraude digital en México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió sobre un esquema que está creciendo rápidamente y que tiene como blanco a fans de artistas y eventos musicales, a quienes engañan para robarles datos personales, contraseñas e incluso información bancaria.

Este tipo de estafa se aprovecha del interés por preventas, accesos VIP o dinámicas especiales. A través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, los delincuentes difunden ofertas atractivas que simulan ser legítimas, pero que en realidad forman parte de un esquema de phishing.

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Cómo operan los fraudes con boletos de conciertos

El mecanismo opera directamente con los usuarios, quienes reciben promociones de supuestas preventas o beneficios exclusivos. Al dar clic, son dirigidos a páginas que imitan sitios oficiales de boleteras o de artistas.

En estos sitios falsos se solicita información sensible como datos personales, contraseñas o detalles bancarios. En algunos casos, incluso se pide iniciar sesión, lo que permite a los atacantes capturar credenciales de acceso.

La sofisticación de estas páginas hace que el engaño sea difícil de detectar, ya que replican diseños, logos y estructuras de plataformas reales.

Redes sociales, el principal canal de engaño

Las autoridades detectaron que este fraude se mueve principalmente en plataformas como Facebook, Instagram y X. Los estafadores suelen infiltrarse en grupos de fans o enviar mensajes directos ofreciendo boletos que supuestamente ya están agotados o promociones limitadas.

Además, en algunos casos utilizan anuncios pagados para posicionar enlaces fraudulentos en buscadores, lo que incrementa su alcance y credibilidad.

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Aumentan los fraudes digitales en México

El crecimiento de este tipo de delitos refleja una tendencia más amplia: el aumento de fraudes digitales en el país en los últimos años. El uso de técnicas como el phishing se ha vuelto más común y sofisticado, lo que eleva el riesgo para los usuarios, especialmente en eventos de alta demanda como conciertos.

Caer en este tipo de fraude no solo implica la compra de boletos falsos. Las consecuencias pueden ser más graves, como el robo de identidad, acceso no autorizado a cuentas personales y fraudes bancarios.

La información obtenida también puede ser utilizada o comercializada en mercados ilegales.

Recomendaciones para evitar fraudes al comprar boletos

La SSC recomienda verificar siempre que los sitios web sean oficiales y evitar hacer clic en enlaces sospechosos. También sugiere no compartir datos personales o bancarios en plataformas no verificadas, activar la autenticación en dos pasos y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado atractivas.

Asimismo, se aconseja consultar únicamente canales oficiales de artistas, recintos o boleteras, evitar el uso de redes WiFi públicas para realizar pagos y mantener actualizados los dispositivos.

Las autoridades insisten en que la prevención es fundamental. Verificar la autenticidad de las páginas y no dejarse llevar por la urgencia o la emoción puede marcar la diferencia entre una compra segura y ser víctima de un fraude.