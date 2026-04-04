Policías frustran asalto a casa habitación en la alcaldía Miguel Hidalgo, hay un detenido
Elementos de la SSC CDMX recuperan una caja de seguridad durante el enfrentamiento con asaltantes y logran la detención de uno de ellos. Serán reconocidos, afirma el titular de la corporación capitalina.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho dio a conocer de la oportuna acción de elementos de la secretaría a su cargo, que este sábado lograron frustrar un asalto a casa habitación en Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con lo publicado por Vázquez, los elementos policiales llegaron al sitio tras el llamado de un vigilante de seguridad privada, al sito en donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego y, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.
Enfrentamiento y detención
Tras repeler la agresión los elementos de la SSC en la que uno de los presuntos asaltantes cayó abatido, lograron la detención de otro sujeto y la recuperación de una caja de seguridad, asegurándose dos armas de fuego cortas y una mochila con herramientas.
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Acciones de seguridad en la ciudad
Por su valentía y vocación de servicio, los policías que atendieron la emergencia serán reconocidos y ascendidos de manera inmediata, afirmó en su mensaje el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien comprometió a la corporación a seguir trabajando para construir una ciudad más segura, justa y en paz.
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