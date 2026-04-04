Policías frustran asalto a casa habitación en la alcaldía Miguel Hidalgo, hay un detenido

Un detenido y la recuperación de una caja de seguridad así como el aseguramiento de dos armas, son resultado de la pronta reacción de elementos de la SSC en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho dio a conocer de la oportuna acción de elementos de la secretaría a su cargo, que este sábado lograron frustrar un asalto a casa habitación en Lomas de Chapultepec.

De acuerdo con lo publicado por Vázquez, los elementos policiales llegaron al sitio tras el llamado de un vigilante de seguridad privada, al sito en donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego y, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.

Enfrentamiento y detención

Tras repeler la agresión los elementos de la SSC en la que uno de los presuntos asaltantes cayó abatido, lograron la detención de otro sujeto y la recuperación de una caja de seguridad, asegurándose dos armas de fuego cortas y una mochila con herramientas.

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En una oportuna acción, compañeros de @SSC_CDMX frustraron un robo a casa habitación en la colonia #LomasDeChapultepec, en @AlcaldiaMHmx, donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego y, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.



Además, se detuvo a un hombre, se… pic.twitter.com/N2SkeHPSWE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 5, 2026

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Acciones de seguridad en la ciudad

Por su valentía y vocación de servicio, los policías que atendieron la emergencia serán reconocidos y ascendidos de manera inmediata , afirmó en su mensaje el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien comprometió a la corporación a seguir trabajando para construir una ciudad más segura, justa y en paz.

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